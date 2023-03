Rusia descarta eventual confrontación con Estados Unidos por incidente de dron

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, asegura que Moscú no busca la confrontación con Estados Unidos. La representante de Kremlin se pronunció luego del reciente incidente entre un dron estadounidense y un caza ruso en aguas del mar Negro.

"Creemos que es importante dejar abiertas las líneas de comunicación, de hecho, las dejamos. No buscamos la confrontación, defendemos la cooperación pragmática en interés de los pueblos de nuestros países, pero al mismo tiempo, sabemos cómo proteger dichos intereses", dijo Zajarova, según recoge TASS.

Las tensiones entre Moscú y Washington afloraron nuevamente después de que Estados Unidos confirmara que uno de sus drones había caído a aguas del mar Negro, después de colisionar con un caza SU-27 ruso.

El incidente ocurrió mientras operaba en espacio aéreo internacional. Rusia, por su parte, defendió no haber entrado en contacto con el dron y apuntó que éste se precipitó tras una serie de maniobras extrañas.

Tras este incidente, las autoridades de uno y otro país han escalado en su habitual cruce de acusaciones, razón por la que incluso desde Moscú se reconoció que las relaciones con Washington estaban en "su punto más bajo" y en un "estado deplorable".

US releases Video of Russian SU-27 fighter jet colliding with MQ-9 drone pic.twitter.com/IKYBOKYukT