Estados Unidos publica imágenes del incidente de su dron con el avión ruso

El Comando Europeo del ejército de Estados Unidos publicó este jueves 16 de marzo de 2023 imágenes desclasificadas del incidente protagonizado entre un avión ruso Su-27 y un dron estadounidense.

El incidente provocó que la nave no tripulada se estrellara sobre aguas del Mar Negro, en Europa.

Según informó el Comando de Estados Unidos en un comunicado, las imágenes muestran el momento en el que el avión ruso realizaba una "interceptación insegura y poco profesional de un dron MQ-9 de la Fuerza Aérea de EE.UU. en el espacio aéreo internacional sobre el Mar Negro, el 14 de marzo".

En una segunda aproximación, la táctica se repite -de nuevo arroja combustible cerca del dron-, aunque en esta ocasión el caza ruso "pasa todavía más cerca" del MQ-9. Ambos aparatos "colisionan" y se pierde la grabación, durante "aproximadamente 60 segundos", según las fuerzas norteamericanas.

The European Command of the U.S. Armed Forces published a video of the collision between a #Russian Su-27 and an American MQ-9 Reaper #drone. The incident occurred on March 14.



The footage shows the Russian plane dropping fuel and then hitting the drone, forcing the "operators… https://t.co/ibc8oMmH9Y pic.twitter.com/t8wXXwzXr9