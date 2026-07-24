Qué pasó con los ‘tiktokers’ que hallaron el cuerpo en el motel del caso Debanhi Escobar

El ingreso de un grupo de creadores de contenido al Motel Nueva Castilla, en Nuevo León, México, generó interrogantes sobre posibles consecuencias legales tras el hallazgo del cuerpo de un hombre en el inmueble. La Fiscalía General de Justicia del estado aclaró que, por ahora, no investiga a los tiktokers que realizaron la exploración y dieron aviso a las autoridades.

Este caso volvió a poner la atención sobre el motel, donde en abril de 2022 hallaron sin vida a Debanhi Escobar. Sin embargo, la Fiscalía señaló que su prioridad se centra en esclarecer las circunstancias de la muerte de la persona encontrada recientemente. Además, explicó que cualquier posible acción por el ingreso sin autorización al predio dependerá de los propietarios del establecimiento.

La Fiscalía descarta una investigación contra los tiktokers

El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, explicó en una rueda de prensa que la institución no abrió una investigación contra los creadores de contenido que ingresaron al Motel Nueva Castilla y localizaron el cuerpo de un hombre. El funcionario precisó que el posible ingreso sin autorización a la propiedad corresponde a un asunto que solo podrían impulsar los dueños del motel, ya que se trata de un inmueble privado.

“Yo creo que más que todo el tema interesante ahí es la persona fallecida. Los ‘tiktokers’ que entran, pues bueno, ya será materia de los propietarios de ese inmueble”, afirmó Flores Saldívar.

Detalles del hallazgo

El caso tomó relevancia después de que se supo que un grupo de ‘tiktokers’ halló un cuerpo. Durante la exploración, encontraron el cuerpo de una persona dentro de una de las habitaciones y notificaron de inmediato a las corporaciones de seguridad. La Fiscalía insistió en que concentra sus esfuerzos en determinar cómo ocurrió el fallecimiento.

De acuerdo con la información preliminar, la necropsia estableció que la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio. Por esa razón, hasta el momento las autoridades consideran el caso como una muerte no violenta.

Resguardo del Motel Nueva Castilla

Respecto al Motel Nueva Castilla, Flores Saldívar informó que permanecerá bajo resguardo ministerial mientras concluyen las diligencias periciales y ministeriales. Aclaró que esa medida será temporal y solo se mantendrá durante los días que requiera la investigación.

“En lo que se termina la investigación, se resguarda, pero debe ser momentáneamente por unos días”, señaló el fiscal. Las autoridades indicaron que el aseguramiento del inmueble busca preservar el sitio para facilitar el trabajo de los peritos y el desarrollo de las investigaciones. La medida no implica un cierre permanente del predio.

Circunstancias del hallazgo

El lunes 20 de julio, la Fiscalía General de Nuevo León confirmó el hallazgo de un cuerpo sin vida en el mismo motel donde encontraron muerta a Debanhi Escobar en abril de 2022. Según reportes citados por medios mexicanos como LatinUs, La Silla Rota y El Heraldo de México, un grupo de creadores de contenido de TikTok encontró los restos después de ingresar presuntamente de forma clandestina al Motel Nueva Castilla.

Durante la exploración, los ‘tiktokers’ observaron supuestas marcas de arrastre en el piso. Esas huellas los llevaron hasta la habitación 156, donde encontraron el cuerpo sin vida de un hombre. La identidad de los creadores de contenido no se dio a conocer. Tras el hallazgo, ellos llamaron a las autoridades para reportar la situación.

Diligencias posteriores

Posteriormente, los agentes retuvieron a los ‘tiktokers’ para formularles preguntas relacionadas con el caso. Una vez concluidas esas diligencias, los investigadores los dejaron en libertad.

Caso Debanhi Escobar, ‘tiktokers’ hallaron un cuerpo, preguntas y respuestas

❓¿La Fiscalía investiga a los tiktokers que encontraron el cuerpo en el Motel Nueva Castilla? No. La Fiscalía de Nuevo León confirmó que no abrió una investigación contra los creadores de contenido.

El fiscal Javier Flores Saldívar explicó que la prioridad de la institución es esclarecer la muerte del hombre hallado en el motel. Añadió que cualquier posible acción por un presunto ingreso sin autorización corresponde a los propietarios del inmueble, ya que se trata de una propiedad privada. ❓¿Por qué no habrá una investigación penal contra los tiktokers? Porque el posible ingreso sin autorización al motel es un asunto que depende de los dueños del establecimiento.

La Fiscalía indicó que la eventual invasión de propiedad privada no forma parte de la investigación sobre la muerte del hombre. Si los propietarios consideran que hubo una infracción, son ellos quienes podrían impulsar las acciones legales correspondientes. ❓¿Cuál fue la causa de la muerte del hombre encontrado en el Motel Nueva Castilla? La necropsia determinó que murió por un infarto agudo al miocardio.

Con base en los resultados preliminares de la autopsia, las autoridades consideran que se trata de una muerte no violenta. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. ❓¿Por qué el Motel Nueva Castilla permanece bajo resguardo de la Fiscalía? Para preservar el lugar mientras concluyen las diligencias periciales y ministeriales.

El fiscal informó que el resguardo será temporal y solo durará el tiempo necesario para que los peritos realicen su trabajo. La medida busca proteger la escena de la investigación y no implica un cierre permanente del inmueble. ❓¿Qué ocurrió con los tiktokers después de reportar el hallazgo del cuerpo? Las autoridades los entrevistaron y luego los dejaron en libertad.

Tras encontrar el cuerpo y dar aviso a las corporaciones de seguridad, los creadores de contenido fueron retenidos para responder preguntas relacionadas con el caso. Una vez concluidas esas diligencias, los investigadores permitieron que se retiraran.

Te recomendamos