❓¿Quién era el hombre hallado sin vida en el motel donde murió Debanhi Escobar?

Un hombre fue encontrado sin vida dentro del Motel Nueva Castilla, el mismo establecimiento de Nuevo León donde, en abril de 2022, localizaron el cuerpo de Debanhi Escobar. Aunque los estudios forenses descartaron inicialmente una muerte violenta, la familia de la joven solicitará que el hallazgo sea revisado como parte de la investigación de su feminicidio.

Detalles del descubrimiento de un cadáver en el motel del caso Debanhi Escobar

El hallazgo se reportó durante la madrugada del 20 de julio de 2026 en el inmueble situado sobre la carretera Monterrey–Laredo, en el municipio de Escobedo.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el cuerpo estaba en estado de descomposición. Tras realizar la autopsia, establecieron como causa de muerte un infarto agudo al miocardio y señalaron que, hasta el momento, no existen indicios de una muerte violenta.

Javier Flores Saldívar, fiscal general de Nuevo León, indicó que la víctima era un hombre en situación de calle que habría utilizado como refugio las instalaciones abandonadas. Las autoridades aún mantienen diligencias para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Investigación y reacciones familiares

Versiones publicadas por medios mexicanos señalan que creadores de contenido paranormal descubrieron el cadáver mientras ingresaban al establecimiento para grabar videos. El cuerpo habría estado en la habitación 159, aunque ese número no consta en la información oficial revisada.

Tras recibir la alerta, policías de Escobedo, agentes ministeriales y peritos acordonaron el sector. El personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales levantó indicios y trasladó el cadáver para los análisis correspondientes.

Mario Escobar Salazar, padre de Debanhi, anunció que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) conocer los dictámenes periciales, informes forenses, perfiles genéticos y demás estudios practicados después del descubrimiento. Esta petición busca determinar si existe algún elemento que pueda relacionarse con el expediente de su hija.

El caso Debanhi Escobar

Debanhi Susana Escobar Bazaldúa tenía 18 años cuando desapareció durante la madrugada del 9 de abril de 2022, después de asistir a una reunión.

La última fotografía conocida la mostraba sola junto a la carretera Monterrey–Laredo, cerca del Motel Nueva Castilla. Su cuerpo fue localizado el 21 de abril dentro de una cisterna en desuso del establecimiento, pese a que las autoridades ya habían realizado búsquedas en la zona.

Diferencias en las investigaciones

La investigación estuvo marcada por diferencias entre los primeros informes forenses. Inicialmente se sostuvo que la joven había muerto tras caer en la cisterna.

Sin embargo, una tercera autopsia concluyó que falleció por asfixia por sofocación mediante la obstrucción de sus vías respiratorias y descartó la muerte por ahogamiento. El caso pasó posteriormente a manos de la Fiscalía General de la República y se investiga como feminicidio.

Situación actual

A más de cuatro años después de la desaparición, no se ha identificado públicamente a la persona responsable de su muerte.

El nuevo hallazgo no ha sido relacionado oficialmente con el feminicidio. La familia de Debanhi busca que las autoridades federales revisen la información antes de descartar cualquier posible coincidencia entre los dos expedientes.

Caso Debanhi Escobar; preguntas frecuentes

❓¿Qué se sabe del cuerpo encontrado en el Motel Nueva Castilla? El cuerpo fue localizado durante la madrugada del 20 de julio de 2026 en el motel ubicado sobre la carretera Monterrey–Laredo, en Escobedo.

La Fiscalía de Nuevo León informó que pertenecía a un hombre en situación de calle y que estaba en estado de descomposición. La autopsia estableció como causa de muerte un infarto agudo al miocardio y, hasta el momento, no detectó indicios de violencia. ❓¿Quién era el hombre hallado sin vida en el motel donde murió Debanhi Escobar? Javier Flores Saldívar, fiscal general de Nuevo León, indicó que se trataba de un hombre en situación de calle que habría usado como refugio las instalaciones abandonadas.

Las autoridades todavía realizan diligencias para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. Su identidad no fue detallada en la información oficial revisada. ❓¿Existe una relación entre el nuevo hallazgo y el feminicidio de Debanhi Escobar? Hasta el 23 de julio de 2026, las autoridades no habían informado sobre una conexión entre ambas muertes.

La familia de Debanhi solicitará que la Fiscalía General de la República revise los dictámenes periciales, perfiles genéticos y demás estudios para determinar si existe algún elemento relacionado con el expediente de la joven. ❓¿Por qué la familia de Debanhi Escobar cuestionó la falta de vigilancia en el motel? Mario Escobar Salazar señaló que el ingreso de creadores de contenido y otras personas puede alterar el inmueble y afectar la conservación de posibles indicios.

El Motel Nueva Castilla permaneció asegurado durante varios años, pero posteriormente fue liberado. Desde entonces, distintas personas han ingresado a las instalaciones abandonadas. ❓¿Qué sigue ahora tras el hallazgo en el Motel Nueva Castilla? Las autoridades de Nuevo León continuarán con las diligencias para establecer las circunstancias de la muerte del hombre, mientras la familia de Debanhi pedirá acceso a los estudios forenses.

La Fiscalía General de la República deberá decidir si incorpora o revisa esa información dentro de la investigación por el feminicidio. Por ahora, el nuevo caso no ha sido relacionado oficialmente con la muerte de Debanhi Escobar.

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