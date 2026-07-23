Padres de Debanhi Escobar hablan tras el hallazgo de otro cuerpo en el Motel Nueva Castilla

Los padres de Debanhi Escobar, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, volvieron a hablar públicamente después del hallazgo de un nuevo cuerpo en el Motel Nueva Castilla, ubicado en Escobedo, Nuevo León. En su declaración, pidieron a las autoridades que investiguen el caso sin descartar ninguna línea de investigación.

Investigación sobre la muerte de Debanhi

La pareja analizó si la información que surja del nuevo hallazgo puede aportar elementos para esclarecer la muerte de su hija. A pesar de esto, insistieron en que no buscan establecer una relación entre ambos casos. Consideraron que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar todas las evidencias disponibles y determinar si existe información útil para fortalecer el expediente del caso de Debanhi Escobar, cuyo desenlace sigue sin resolverse.

Demandas de justicia y transparencia

A casi cuatro años y tres meses de la muerte de Debanhi, sus padres reiteraron su exigencia de verdad y justicia. El reciente hallazgo motivó un nuevo pronunciamiento familiar, donde solicitaron mantener abiertas todas las líneas de investigación. Durante su mensaje a la ciudadanía, Mario y Dolores afirmaron que no les corresponde determinar si ambos hechos están relacionados, ya que esa tarea compete exclusivamente a las autoridades encargadas.

Solicitud a la Fiscalía General

Informaron que presentaron una solicitud ante la FGR para que analice si los hechos recientes en el motel pueden aportar información relevante al expediente del caso Debanhi. Esta petición busca que cualquier dato obtenido durante la investigación del nuevo hallazgo se incorpore al expediente de su hija, siempre que contribuya al esclarecimiento de los hechos.

Inconsistencias en la investigación

Los padres recordaron que, desde su perspectiva, la investigación sobre la muerte de Debanhi presentó inconsistencias. Por ello, insistieron en que ninguna hipótesis debe descartarse antes de agotarse completamente. Además, expresaron preocupación por la rapidez con la que suelen difundirse posibles causas de muerte cada vez que ocurre un hecho en el Motel Nueva Castilla.

Llamado a las autoridades y a la sociedad

Aclararon que no afirman la existencia de un delito en este nuevo caso; sin embargo, consideraron indispensable evitar conclusiones anticipadas antes de concluir las investigaciones periciales. También sostuvieron que todas las familias de víctimas merecen investigaciones completas, objetivas y libres de prejuicios, sustentadas únicamente en evidencia científica.

Causa de muerte del nuevo hallazgo

El pronunciamiento familiar ocurrió después de que las autoridades confirmaran la causa de muerte de la persona encontrada en el Motel Nueva Castilla. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la necropsia practicada por el Servicio Médico Forense determinó que la víctima falleció por un infarto agudo al miocardio. A pesar del resultado, aún no se conoce la identidad del fallecido ni cómo llegó al inmueble abandonado.

Detalles del hallazgo

El cuerpo apareció durante la madrugada del lunes en una habitación desocupada del motel, un espacio cerrado desde hace más de cuatro años y conocido por haber sido el lugar donde localizaron el cuerpo de Debanhi Escobar en 2022. La Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del caso.

Reacción pública y futuro del Motel Nueva Castilla

El hallazgo ocurrió tras una exploración urbana realizada por un grupo de creadores de contenido, quienes encontraron el cuerpo y notificaron a las autoridades. Después del reporte, elementos policiales aseguraron el inmueble y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense.Desde abril de 2022, cuando se encontró el cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, el Motel Nueva Castilla ha permanecido bajo atención pública. Hasta ahora, no hay detenidos por este feminicidio.

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