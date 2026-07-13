Alcalde es asesinado a tiros en Oaxaca, México

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

El alcalde de San Miguel Yogovana, en el estado mexicano de Oaxaca, sufrió un ataque mortal en la madrugada del domingo.

Según el Ministerio Público estatal, Eduardo S. fue asesinado a balazos mientras realizaba labores de vigilancia a las afueras de un domicilio, de acuerdo con EFE.

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Detalles del ataque

Las autoridades informaron que el edil, quien tenía 65 años, fue atacado por individuos que ya han sido identificados y están siendo buscados por las fuerzas de seguridad de Oaxaca.

EFE indica que la Fiscalía General del Estado explicó que la víctima detectó dos motocicletas estacionadas afuera de una vivienda.

Al solicitar apoyo policial para verificar la situación, los presuntos propietarios salieron con actitud agresiva y atacaron a Eduardo S. con armas de fuego, resultando en su muerte en el lugar.

Contexto de inseguridad en Oaxaca

Oaxaca es uno de los estados con mayor número de asesinatos de funcionarios públicos.

Este crimen se suma al asesinato del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Ángel Bravo Martínez, quien también fue víctima de un ataque armado hace un mes.

Bravo Martínez, de 53 años, gobernaba bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN) y había participado en las elecciones de 2024 como candidato de una coalición que incluía al PAN, al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El impacto del crimen organizado

El asesinato de funcionarios públicos en México es un fenómeno alarmante.

En 2025, la organización Data Cívica documentó al menos 136 asesinatos de funcionarios o aspirantes a cargos electivos, dentro de un total de 246 ataques registrados ese año. Este contexto resalta la creciente preocupación sobre la seguridad en Oaxaca y el papel del crimen organizado en Oaxaca.

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Líderes comunitarios y su vulnerabilidad

Los líderes comunitarios como Eduardo S. juegan un papel crucial en sus localidades, pero también enfrentan riesgos significativos debido a la violencia relacionada con el crimen organizado.

Con información de EFE

La situación actual exige una respuesta contundente por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y proteger a quienes sirven a sus comunidades, indica EFE.

Con información de EFE