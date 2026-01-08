El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves 8 de enero de 2026 que su país se prepara para iniciar ataques “en tierra” contra los cárteles del narcotráfico que, afirmó, “están dirigiendo México” y provocan muertes masivas por drogas en territorio estadounidense.

Más noticias:

Donald Trump amenaza con ataques en tierra contra cárteles en México

En una entrevista con la cadena Fox News, Trump dijo que “los cárteles están dirigiendo México” y que su administración planea extender las operaciones militares más allá de los golpes en el mar contra laboratorios y rutas de narcóticos.

Según el mandatario, estas acciones se deben a que grupos criminales causan un número elevado de muertes debido al fentanilo y otras drogas que llegan a Estados Unidos.

El presidente estadounidense también vinculó estos planes con la reciente operación que llevó a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bajo cargos de “narcoterrorismo“, destacando un enfoque más agresivo en política de seguridad internacional.

Lee más: Claudia Sheinbaum responde con firmeza a Donald Trump

Rechazo de México a intervención militar

El gobierno de México, por medio de la presidenta Claudia Sheinbaum, rechazó de manera tajante cualquier intervención militar estadounidense en su territorio, al recordar que la soberanía nacional es “inalienable” y buscar soluciones conjuntas basadas en cooperación y respeto.

Autoridades mexicanas han reiterado que el combate al narcotráfico debe seguir por vías legales y coordinadas entre ambos países, sin permitir la entrada de fuerzas extranjeras.

Analistas internacionales han advertido que un ataque militar directo contra los cárteles mexicanos implicaría un desafío legal y diplomático significativo, además de un posible choque con la soberanía mexicana y con el propio Congreso estadounidense sobre el uso del ejército fuera del territorio nacional.

Te puede interesar: Trump acusa a Sheinbaum de temer envío de Ejército de EE.UU. a México

Impacto en la relación bilateral

Las declaraciones de Trump surgen en un contexto de tensiones crecientes entre Washington y Ciudad de México, donde las medidas de presión incluyen la designación de carteles como organizaciones terroristas y amenazas de políticas económicas vinculadas al combate contra el narcotráfico.

Expertos señalan que, aunque la retórica se endurece, la cooperación entre ambos países en materia de seguridad persiste en diferentes niveles, principalmente en inteligencia y extradiciones.

Con información de EFE