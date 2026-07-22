Revelan causa de muerte de hombre hallado en el Motel donde también se encontró el cuerpo de Debanhi Escobar

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó la causa de muerte de la persona encontrada sin vida dentro del Motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo. Este resultado corresponde a la necropsia practicada por el Servicio Médico Forense, que estableció la causa del fallecimiento.

Detalles del hallazgo

A pesar de este avance, las autoridades aún no identifican a la víctima ni han determinado cómo llegó al inmueble abandonado. El cuerpo apareció durante la madrugada del lunes en la habitación 156 del motel, un sitio desocupado desde hace más de cuatro años. Este lugar alcanzó notoriedad porque allí localizaron el cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa en 2022.

Estado del cadáver y respuesta de las autoridades

La Fiscalía informó que el cadáver estaba en avanzado estado de descomposición y mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del caso. La autoridad precisó que la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio, resultado dado a conocer tras concluir la necropsia.

Investigación en curso

A pesar del resultado forense, la identidad de la persona sigue sin conocerse y las autoridades tampoco han explicado por qué se encontraba dentro del inmueble. El hallazgo ocurrió luego de que un grupo de creadores de contenido ingresó al Motel Nueva Castilla para realizar una exploración urbana. Durante el recorrido, llegaron a la cochera de la habitación 156, donde encontraron el cuerpo.

De inmediato suspendieron la actividad y notificaron a las autoridades. Como parte de las primeras diligencias, las autoridades retuvieron temporalmente a los tiktokers para recibir sus declaraciones. Posteriormente, los dejaron en libertad tras descartar cualquier vínculo con la investigación.

Acciones policiales y forenses

Después del reporte, elementos de la Policía Municipal de Escobedo, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales acudieron al lugar. Los equipos aseguraron el inmueble, acordonaron el área, realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense.

Contexto histórico del motel

El Motel Nueva Castilla volvió a dirigir la atención hacia su historia, ya que en abril de 2022 se localizó en una cisterna en desuso el cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, quien tenía 18 años y desapareció trece días antes. La joven había asistido a una fiesta en Escobedo junto con dos amigas y fue dejada sola frente al motel por un conductor que realizó un servicio fuera de una aplicación.

La fotografía tomada en ese momento se convirtió en la última imagen conocida de Debanhi con vida y circuló ampliamente en redes sociales. Este caso provocó una fuerte indignación en México debido a las inconsistencias detectadas durante la investigación inicial.

Investigaciones actuales

El caso pasó a manos de la Fiscalía General de la República y hasta la fecha no existen personas detenidas por el feminicidio de Debanhi Escobar. Mientras tanto, el Motel Nueva Castilla quedó abandonado y se convirtió en un sitio frecuentado por personas que realizan exploraciones urbanas sin autorización. Ahora, el hallazgo de un nuevo cuerpo reabre el interés sobre ese inmueble, aunque la Fiscalía sostiene que las investigaciones continúan para esclarecer este nuevo caso.

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