Hallan un cadáver en Motel Nueva Castilla, donde se encontró el cuerpo de Debanhi Escobar, en México

La madrugada del lunes, un grupo de creadores de contenido descubrió el cuerpo sin vida de una persona dentro del Motel Nueva Castilla, ubicado en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Este hallazgo ocurrió durante un recorrido por el inmueble abandonado y volvió a poner el foco sobre el sitio donde, en 2022, las autoridades localizaron el cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa.

Detalles del descubrimiento

Los tiktokers ingresaron al motel y recorrieron distintas áreas del predio hasta llegar a la cochera de la habitación 156. Allí encontraron el cadáver y suspendieron la exploración para alertar a las autoridades. Las identidades de los creadores no se han hecho públicas.

Tras el reporte, las autoridades aseguraron el inmueble y retuvieron al grupo mientras se desarrollaban las primeras diligencias e iniciaban la toma de versiones. La Fiscalía investiga la identidad de la víctima. Los primeros reportes indican que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición.

Características del cuerpo encontrado

Además, presentaba aparentes signos de mutilación, huellas de arrastre y se encontraba sin ropa. Sin embargo, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León deberá confirmar esas características mediante las investigaciones y los dictámenes periciales.

Respuesta de las autoridades

Después del aviso, elementos de la Policía Municipal de Escobedo (Proxpol), agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales acudieron al motel. Los equipos acordonaron el área, iniciaron las diligencias y efectuaron el levantamiento del cadáver.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicar la necropsia de ley. Los exámenes forenses y las pruebas comparativas de ADN permitirán identificar a la víctima, establecer la causa de la muerte y determinar si existió participación de terceros. Hasta el momento, la Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación.

Investigación en curso

Las autoridades no han precisado si la muerte corresponde a un hecho violento o a otra causa y no han descartado ninguna línea de investigación. Este nuevo hallazgo reaviva el recuerdo del caso Debanhi Escobar.

Historia del Motel Nueva Castilla

El Motel Nueva Castilla permaneció clausurado durante varios años como parte de las investigaciones por la muerte de Debanhi Escobar. Alrededor de julio de 2025, una resolución de amparo permitió liberar gran parte del inmueble. No obstante, áreas como la cisterna, la alberca y el restaurante continuaron con restricciones.

Desde entonces, el predio quedó abandonado y se convirtió en un sitio frecuentado por personas que realizan exploraciones urbanas. El inmueble se ubica en el kilómetro 15,5 de la carretera a Nuevo Laredo. Vecinos y reportes locales señalan que jóvenes y creadores de contenido ingresan con frecuencia sin autorización para documentar el deterioro del lugar.

Caso Debanhi Escobar

El motel alcanzó notoriedad nacional e internacional en abril de 2022, cuando las autoridades encontraron en una cisterna el cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, quien tenía 18 años. Esto ocurrió 13 días después de su desaparición. La joven asistió a una fiesta en Escobedo junto a dos amigas.

Al retirarse, un conductor que realizó un servicio fuera de la aplicación dejó a Debanhi sola frente al motel sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. La fotografía que le tomó en ese momento se convirtió en la última imagen conocida con vida y se difundió ampliamente en redes sociales. Su desaparición fue reportada el 9 de abril y las autoridades localizaron su cuerpo el 21 de abril.

Indignación social

El caso generó una fuerte indignación por las inconsistencias detectadas durante la investigación inicial y posteriormente pasó a manos de la Fiscalía General de la República (FGR). Hasta la fecha, no se han realizado detenciones por este feminicidio.

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