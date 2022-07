¿Qué es una tormenta solar?

Ante la alerta de que se avecina una tormenta solar este martes, la NASA no se ha pronunciado al respecto, aunque la científica Tamitha Skov lo anunció en sus redes sociales. En este mismo sentido, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) si menciona de posibles impactos menores causados por la actividad solar para el jueves 21 de julio de 2022.

Las tormentas solares son un fenómeno natural que pueden afectar a las señales de radio y de GPS. No es la primera vez que ocurre, así por ejemplo en marzo pasado, la revista National Geographic (NG) publicó sobre cómo la Tierra percibió las repercusiones de 2 tormentas solares en el mismo mes.

Además en la misma nota se señala que cada década se registran 2 000 eventos similares, según los datos recopilados de NOAA.

The new #SpaceWeatherWoman forecast is up! Learn the details of back-to-back incoming #solarstorms launched in the Earth-strike zone, find out when & where #aurora may be visible, & see why amateur #radio operators smile while #GPS users groan this week. https://t.co/34rdXVZbG8 pic.twitter.com/4IIEUGLFRT

Las tormentas solares o también llamadas tormentas geomagnéticas tienen su origen en el Sol como su propio nombre indica.

El investigador del Laboratorio Nacional de Clima Espacial (LANCE), Julio César Mejía, explicó a NG que una tormenta solar puede ser descrita como “una liberación de energía sobre la superficie del Sol, que puede llegar a impactar nuestro campo geomagnético".

Las tormentas solares se clasifican del 1 al 5 según su intensidad.

La duración de una tormenta solar puede variar, entre horas o incluso días, y puede provocar espectáculos visuales como auroras boreales y australes.

El lado negativo es que también puede dañar satélites que usamos para navegar (como los GPS), sistemas de comunicaciones e incluso redes de electricidad. O pueden haber cortes en las telecomunicaciones.

The long snake-like filament cartwheeled its way off the #Sun in a stunning ballet. The magnetic orientation of this Earth-directed #solarstorm is going to tough to predict. G2-level (possibly G3) conditions may occur if the magnetic field of this storm is oriented southward! pic.twitter.com/SNAZGMmqzi