Científica alerta sobre la llegada de una tormenta solar a la Tierra el próximo 19 de julio

La científica Tamitha Skov, conocida como la Mujer del Clima Espacial, alertó el sábado 16 de julio sobre la llegada de una tormenta solar, según un modelo de predicción de la Nasa. Este lunes 18 de julio de 2022 le contamos los detalles.

Skov es investigadora de la Corporación Aeroespacial -organismo financiado por EEUU- y es una galardonada educadora científica en las redes sociales.

A través de sus redes sociales, la científica escribió: “¡Golpe directo! Un filamento con forma de serpiente se lanzó como una gran tormenta solar mientras estaba en la zona de impacto de la Tierra”.

Direct Hit! A snake-like filament launched as a big #solarstorm while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong #aurora shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur #radio & #GPS users expect signal disruptions on Earth's nightside. pic.twitter.com/7FHgS63xiU