La Policía de Texas crea un ‘muro de acero’ de patrullas en Del Río mientras los federales continúan repatriando haitianos

A medida que los agentes de inmigración continúan transportando a más de los miles de migrantes acampados en esta ciudad fronteriza de Texas, Estados Unidos, a otros centros de procesamiento o de regreso a sus países de origen, los agentes estatales crearon un “muro de acero” de vehículos de patrulla para desanimar a más personas de cruzar el Río Grande a un campamento debajo del puente internacional Del Rio.

Hasta 15 000 migrantes, muchos de ellos haitianos, han cruzado el río en busca de asilo en los últimos días, pero el martes, 21 de septiembre del 2021, por la mañana ese número se había reducido a un estimado de 6 200 acampando debajo del puente, según el alguacil del condado de Val Verde, Joe Frank Martínez.

No está claro cómo los funcionarios deciden a qué migrantes se les permite solicitar asilo y cuáles son trasladados de regreso a sus países de origen. Pero en una parada de autobús en una estación de servicio aquí, muchos migrantes fueron admitidos en el país, mientras las solicitudes de asilo están pendientes para familias con niños pequeños y mujeres embarazadas.

Dozens of state troopers are coming up on 48 hours since being deployed to the #DelRioTexas border.

I spoke with 3 yesterday who were called in from the north, east, and west regions.



Texas police, not federal police, are guarding the border.



*Watch the video until the end* pic.twitter.com/jaykXX6Fdu