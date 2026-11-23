Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de noviembre de 2026

El expresidente Santiago Peña recurrió este lunes ante la Corte Suprema de Justicia su destitución como mandatario de Paraguay, al pedir que se declare inconstitucional, por violar su derecho a la defensa, el juicio político en el que fue declarado culpable el pasado 6 de noviembre.

El abogado de Peña, Ricardo Preda, introdujo, según extractos difundidos por la prensa local, una acción ante la Sala Constitucional para pedir que se declare nulo el juicio político que lo desalojó del poder tras ser hallado culpable de “mal desempeño de funciones”, a raíz de la intervención de Ueno bank, una entidad con la que ha sido relacionado el exmandatario y que captó millonarios fondos públicos durante su gestión.

Noticias sobre el expresidente Peña

Lo que dice la defensa de Peña

La defensa alega que en el proceso se violaron el derecho a la defensa y al debido proceso, porque el exgobernante no tuvo tiempo para alistar sus descargos.

Cuando avanzó en el Parlamento la iniciativa de juicio político, Peña solicitó 72 horas para alistar su defensa, en vez de las 12 inicialmente otorgadas.

Pero el Senado rechazó el pedido y continuó con el juicio, al que Peña no asistió y delegó su defensa en Preda y el abogado Adolfo Ferreiro.

Ya desde entonces, la defensa adelantó que el juicio era nulo porque Peña había dimitido antes, aunque el Parlamento no se pronunció sobre la renuncia al quedar sin cuórum la sesión que la trataba.

Lo que sucedió previamente

Peña quedó envuelto en el escándalo por la intervención de Ueno bank, una entidad que reportaba tener más de 2,94 millones de clientes y controlaba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras cuatro cajas de jubilados del país, así como de varias instituciones públicas.

Además de haber sido destituido por el Senado en un juicio político, el exmandatario afronta una investigación penal, en la que ha sido imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

Ueno bank entró desde el pasado 3 de noviembre en un procedimiento de resolución ordenado por el Banco Central, cuyo extitular Carlos Carvallo y tres exdirectivos también están detenidos e investigados por el caso. EFE

Lo ocurrido con Ueno bank

Preguntas y respuestas sobre el tema

❓ ¿Qué se sabe sobre la muerte de dos hermanos menores de edad en Ambato?

Dos niños, de dos años y medio y 11 meses, murieron el 16 de noviembre de 2026 en la parroquia rural de Pinllo, en Ambato, provincia de Tungurahua.

Contexto: La Fiscalía General del Estado informó sobre el caso el lunes 23 de noviembre. La investigación apunta a la madre de los menores, identificada como Mishell L., de 26 años.

❓ ¿Quién es Mishell L. y qué relación tiene con los niños fallecidos en Pinllo?

Mishell L. es la madre de los dos niños y enfrenta una investigación por su presunta participación en sus muertes.

Contexto: La mujer tiene 26 años. Según la Fiscalía, confesó su participación en el crimen y actualmente cumple prisión preventiva por orden judicial.

❓ ¿Cómo murieron los dos niños en la parroquia Pinllo de Ambato?

Según la versión que Mishell L. entregó a la Fiscalía, asfixió a sus dos hijos con cobijas después de bañarlos.

Contexto: La mujer relató que bañó a los menores uno después del otro y luego los dejó sobre una cama. Esta versión forma parte de los elementos que el Ministerio Público presentó durante la audiencia de formulación de cargos.

❓ ¿Quién encontró a los niños después del crimen ocurrido en Ambato?

La abuela de los menores encontró a los niños cuando regresó a su domicilio después de su jornada laboral.

Contexto: Mishell L. le contó lo ocurrido. La abuela intentó reanimar a sus nietos mediante respiración boca a boca, pero ambos ya no presentaban signos vitales.

❓ ¿Qué ocurrió después de que la abuela conoció la muerte de sus nietos?

Una ambulancia y agentes de la Policía Nacional acudieron al domicilio y los policías aprehendieron a Mishell L.

Contexto: La intervención ocurrió minutos después del intento de reanimación de los niños. Posteriormente, el caso pasó a conocimiento de la Fiscalía General del Estado.

❓ ¿Qué elementos presentó la Fiscalía para investigar a la madre de los dos niños?

La Fiscalía presentó testimonios familiares, una inspección ocular técnica, las autopsias médico-legales y el informe de levantamiento de los cadáveres.

Contexto: Entre los testimonios constan las versiones de la abuela y de la tía de los menores. El fiscal utilizó estos elementos de convicción durante la audiencia de formulación de cargos.

❓ ¿Qué decisión tomó el juez durante la audiencia contra Mishell L.?

El juez aceptó el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Mishell L.

Contexto: La decisión respondió a los elementos de convicción que expuso el fiscal sobre la presunta participación de la mujer en la muerte de sus hijos.

❓ ¿Cuánto tiempo tiene la Fiscalía para investigar la muerte de los dos niños en Ambato?

La instrucción fiscal por este caso tendrá una duración de 30 días.

Contexto: Durante ese período, el Ministerio Público continuará las diligencias para establecer las circunstancias del crimen y reunir los elementos necesarios para el proceso penal.

❓ ¿En qué fecha ocurrió el crimen y cuándo la Fiscalía reveló los detalles del caso?

Los hechos ocurrieron el 16 de noviembre de 2026 y la Fiscalía informó sobre el caso el lunes 23 de noviembre.

Contexto: Entre ambas fechas transcurrieron siete días. La información difundida por el Ministerio Público incluyó la versión de la sospechosa, las actuaciones policiales y las decisiones judiciales iniciales.

❓ ¿Existe una sentencia condenatoria contra Mishell L. por la muerte de sus hijos?

No existe una sentencia condenatoria reportada en la información disponible. Mishell L. permanece bajo prisión preventiva mientras continúa la instrucción fiscal.

Contexto: La Fiscalía mantiene abierta la investigación por 30 días. La prisión preventiva es una medida cautelar y no determina por sí misma la culpabilidad de la procesada.

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