Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

La Fiscalía de Paraguay ordenó este lunes 23 de noviembre de 2026, la detención preventiva de Francisco Peña, hermano del expresidente Santiago Peña (2023-2026), por su presunta vinculación con hechos investigados tras la intervención de Ueno bank.

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La solicitud también incluye a Rocío Caballero Bosch, esposa de Francisco Peña. Cinco fiscales del Ministerio Público firmaron el pedido, que investiga posibles delitos de lavado de activos y administración en provecho propio, informó EFE.

Hermano de Santiago Peña es investigado por lavado de activos

La orden de detención se produjo después de un registro realizado el sábado en una empresa. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron documentos relacionados con una compañía presuntamente vinculada con Francisco Peña.

La investigación busca esclarecer una operación de compraventa de un inmueble realizada en 2023 con la entonces Financiera Ueno, que posteriormente se convirtió en Ueno bank.

Según el diario ABC Color, el exvicepresidente segundo de la entidad, Julio Rey, declaró ante la Fiscalía que Pear SRL estaría relacionada con Francisco Peña. La empresa habría adquirido un terreno de 1 184 hectáreas en el departamento de Paraguarí por unos tres millones de dólares.

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Investigación por intervención de Ueno bank en Paraguay

El caso también involucra a antiguos directivos de la entidad financiera. El Banco Central ordenó un procedimiento de resolución para Ueno bank desde el pasado 3 de noviembre.

Su extitular, Carlos Carvallo, y tres exdirectivos permanecen detenidos e investigados. La entidad reportaba más de 2,94 millones de clientes y administraba fondos de instituciones públicas y cajas de jubilación, según EFE.

Santiago Peña enfrenta una investigación penal

El expresidente también está bajo investigación por este escándalo. Fue imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

La semana pasada, fiscales y policías registraron las viviendas de Francisco y Manuel Peña, hermanos del exmandatario. Hasta ahora, ninguno de sus familiares había sido imputado en esta causa, indicó EFE.

Con información de EFE

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