1,2 millones de clientes de Ueno Bank recuperan sus fondos tras colapso en Paraguay

Fecha de publicación: 7 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de noviembre de 2026

Cerca de 1,2 millones de clientes de Ueno Bank ya recibieron la devolución de sus depósitos en Paraguay, después de que el Banco Central comenzara a ejecutar las garantías estatales tras el cierre de la entidad por problemas de solvencia. En dos días se transfirieron unos 996 000 millones de guaraníes, equivalentes a 160 millones de dólares.

Ueno Bank devuelve fondos a casi 1,2 millones de clientes

El presidente interino del Banco Central del Paraguay (BCP), Pedro Acosta, informó que los pagos realizados el jueves y viernes alcanzaron a 1 196 000 personas.

La primera etapa cubrió a clientes con depósitos de hasta 10 millones de guaraníes, mientras una segunda amplió los desembolsos hasta el equivalente a 40 salarios mínimos.

Como informó EL COMERCIO cuando comenzaron las devoluciones a los clientes de Ueno Bank, el Banco Central activó el pago de garantías después de intervenir la entidad por problemas en sus indicadores de solvencia.

El BCP determinó que el índice de solvencia de Ueno Bank había caído por debajo del 50% del mínimo exigido, lo que llevó a iniciar el proceso de resolución o cierre.

El impacto fue especialmente amplio porque el banco tenía alrededor de 2,94 millones de clientes en un país con unos 6,1 millones de habitantes.

Jubilados migran sus cuentas a otros bancos

La crisis también afectó a unos 32 000 jubilados que recibían sus pensiones a través de cuentas en Ueno Bank.

El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que esas personas están trasladando sus cuentas hacia ocho instituciones financieras y aseguró que los pagos de pensiones y aguinaldos se realizarán el 17 de noviembre.

La situación de los fondos públicos fue uno de los factores que elevó la crisis financiera a un problema político. Ueno Bank también mantenía recursos del IPS y de otras instituciones estatales.

El cierre de Ueno Bank terminó en una crisis política

La intervención del banco provocó una de las mayores crisis políticas recientes de Paraguay.

EL COMERCIO contó cómo el Congreso avanzó con el juicio político contra Santiago Peña pese a que el entonces presidente había presentado su renuncia.

El caso estuvo marcado por cuestionamientos sobre los recursos públicos colocados en Ueno Bank durante la administración de Peña y por sus anteriores vínculos con la entidad.

Finalmente, Santiago Peña fue destituido de la Presidencia tras el juicio político relacionado con el escándalo de Ueno Bank.

Horas después, el expresidente quedó detenido en su domicilio por orden de la Fiscalía paraguaya, mientras avanzan las investigaciones sobre posibles responsabilidades en el caso.

Pedro Alliana asumió posteriormente la Presidencia de Paraguay. En su primer mensaje, prometió que los afectados por el cierre de Ueno Bank serían compensados.

Mientras continúa el proceso político y judicial, el principal desafío financiero sigue siendo devolver los recursos a millones de clientes y definir qué ocurrirá con los fondos públicos que permanecían vinculados a la entidad.

Con información de EFE.

❓ ¿Cuántos clientes de Ueno Bank ya recuperaron su dinero?

Cerca de 1,2 millones de personas recibieron pagos durante los primeros dos días del proceso.

Las transferencias suman alrededor de 160 millones de dólares.

❓ ¿Por qué cerró Ueno Bank?

El Banco Central detectó que su índice de solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo requerido.

Esto llevó a iniciar el procedimiento de resolución de la entidad.

❓ ¿Qué pasa con los jubilados que cobraban en Ueno Bank?

Unos 32 000 jubilados están migrando sus cuentas a otros bancos.

El IPS aseguró que los pagos y aguinaldos se efectuarán el 17 de noviembre.

❓ ¿Cuántos clientes tenía Ueno Bank?

La entidad tenía alrededor de 2,94 millones de clientes.

Eso explica la magnitud social y política que alcanzó su cierre en Paraguay.

❓ ¿Qué consecuencias políticas dejó el colapso de Ueno Bank?

La crisis terminó con la destitución de Santiago Peña y la llegada de Pedro Alliana a la Presidencia.

Peña quedó además bajo investigación judicial por posibles responsabilidades vinculadas al caso.