Vehículos de lujo, aeronaves y un yate, allanados en Paraguay mientras Santiago Peña sigue preso

Fecha de publicación: 8 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de noviembre de 2026

El expresidente de Paraguay Santiago Peña permanece bajo prisión preventiva en el Regimiento Guardia Presidencial, en Asunción, mientras la Fiscalía amplía las diligencias por el caso Ueno bank. Este domingo 8 de noviembre, agentes allanaron una vivienda de su propiedad en San Bernardino, como parte de la investigación por sus presuntos vínculos con la entidad financiera.

Santiago Peña permanece bajo prisión preventiva

Peña fue trasladado a la unidad militar después de que un juez ordenara su prisión preventiva para garantizar su presencia durante el proceso.

La Fiscalía lo imputó por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, dentro de la causa abierta tras el colapso de Ueno bank.

EL COMERCIO informó que Peña fue detenido el 6 de noviembre, pocas horas después de su salida del poder. Inicialmente quedó bajo custodia en su domicilio y posteriormente fue trasladado al Regimiento Guardia Presidencial.

Su detención ocurrió después de que el Senado paraguayo lo destituyera por “mal desempeño de funciones” en medio de la crisis de Ueno bank.

Fiscalía allana una vivienda de Peña

La diligencia más reciente se realizó este domingo en una propiedad de Peña en San Bernardino, ubicada a unos 50 kilómetros de Asunción.

Según la acusación fiscal, Ueno bank habría concedido al entonces mandatario en 2024 dos préstamos por alrededor de 577 000 dólares destinados a financiar la construcción de esa vivienda.

Los fiscales ingresaron al inmueble para buscar documentación y otros elementos que puedan aportar a la investigación.

La Fiscalía también busca establecer si Peña intervino en decisiones relacionadas con la colocación y permanencia de importantes sumas de dinero de entidades públicas y previsionales en Ueno bank.

Vehículos de lujo, aeronaves y un yate fueron incautados

Los allanamientos se han extendido a propiedades y empresas vinculadas al grupo empresarial relacionado con Ueno.

Las autoridades decomisaron nueve vehículos de alta gama, entre ellos modelos Porsche, Bentley y Mercedes-Benz, además de dos aeronaves y un yate.

También se incautaron documentos, computadores, servidores y teléfonos celulares en empresas investigadas.

El Registro Unificado Nacional de Paraguay identificó además 47 propiedades vinculadas a Ueno bank.

Varios exdirectivos de la entidad permanecen detenidos mientras avanzan las investigaciones.

Clientes comienzan a recuperar sus ahorros

La crisis financiera afectó a alrededor de 2,94 millones de clientes de Ueno bank.

EL COMERCIO informó que cerca de 1,2 millones de clientes ya comenzaron a recuperar sus fondos mediante la garantía estatal. Los pagos alcanzaron aproximadamente 160 millones de dólares durante los primeros días del proceso.

El Banco Central de Paraguay había iniciado previamente la devolución de los depósitos garantizados tras ordenar la resolución de Ueno bank por problemas de solvencia.

Mientras continúan las investigaciones, Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay tras la destitución de Peña. En su primer mensaje, prometió que los afectados por el cierre del banco serían compensados.

Con información de EFE.

❓ ¿Dónde está detenido Santiago Peña?

Santiago Peña permanece bajo prisión preventiva en el Regimiento Guardia Presidencial de Asunción.

Fue trasladado allí por razones de seguridad después de que un juez ordenara mantenerlo detenido durante la investigación.

❓ ¿Por qué está detenido Santiago Peña?

La Fiscalía lo investiga por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.

El proceso está vinculado a sus relaciones con Ueno bank y al manejo de fondos públicos depositados en esa entidad.

❓ ¿Qué allanó la Fiscalía este domingo?

La Fiscalía registró una vivienda de Peña en San Bernardino.

Según la investigación, la propiedad habría sido financiada con préstamos otorgados por Ueno bank en 2024.

❓ ¿Qué bienes se han incautado en el caso Ueno bank?

Las autoridades decomisaron vehículos de lujo, dos aeronaves, un yate y equipos electrónicos.

Además, identificaron decenas de propiedades vinculadas a personas y empresas investigadas.

❓ ¿Qué pasó con los clientes de Ueno bank?

Cerca de 1,2 millones de clientes ya comenzaron a recuperar sus fondos mediante la garantía estatal.

El cierre de la entidad afectó a alrededor de 2,94 millones de personas.