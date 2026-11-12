Ocho muertos y 17 heridos deja el derrumbe de un edificio en Brooklyn, según CNN

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

Al menos ocho personas murieron y otras 17 resultaron heridas, entre ellas tres bomberos, tras el derrumbe de un edificio de tres plantas en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York. El colapso ocurrió alrededor de las 16:00 del miércoles 11 de noviembre de 2026. Cuatro de los heridos permanecen en estado crítico, según informó el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

Los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda entre los escombros. Durante la madrugada y al amanecer de este jueves 12 de noviembre, los rescatistas recuperaron más cuerpos mientras intentan localizar a posibles sobrevivientes. Las autoridades todavía no tienen un registro completo de cuántas personas podrían permanecer atrapadas o desaparecidas. La llegada de una tormenta, prevista para las próximas horas, aumenta la presión sobre los equipos que trabajan en la zona.

Un edificio de tres plantas se desplomó sobre una obra en construcción

El inmueble estaba ubicado en la intersección de las avenidas Bedford y Flatbush, en una zona principalmente residencial del centro de Brooklyn, habitada en su mayoría por comunidades negras y afrocaribeñas. Según los registros municipales, el edificio se construyó en 1930. Tenía tres plantas, no contaba con ascensor y albergaba cuatro viviendas y un local comercial.

La estructura cayó sobre un terreno contiguo donde trabajadores realizaban excavaciones. El jefe del Departamento de Bomberos de Nueva York, John Esposito, explicó que los obreros estaban realizando trabajos hacia abajo, en el terreno vecino.

El derrumbe movilizó a cientos de integrantes de los servicios de emergencia. Para las 19:00 del miércoles, unos 250 miembros del Departamento de Bomberos y de los servicios médicos trabajaban en el lugar, según un funcionario de esa institución. Los rescatistas utilizaron drones, linternas y herramientas para retirar los materiales que bloqueaban el acceso a posibles víctimas.

Entre las personas afectadas hay al menos siete niños, aunque las autoridades todavía no han confirmado si alguno murió. Farah N. Louis, integrante del Concejo Municipal de Nueva York, confirmó a Spectrum News NY1, afiliada de CNN, que entre los heridos había un menor.

“Imaginen lo que está viviendo ese niño en este momento. Esto nunca debió haber ocurrido”, expresó la concejala.

Los equipos también lograron rescatar a una mujer embarazada que permanecía bajo los escombros. Su esposo contó a WABC, afiliada de CNN, que ella tiene seis meses de embarazo. Al conocer que seguía con vida, manifestó su alivio: «Estoy muy feliz».

Otro de los rescates requirió que los bomberos perforaran un agujero entre los restos de la estructura. Después de sacar a una víctima, los rescatistas formaron una cadena humana para trasladarla hasta una ambulancia.

El alcalde Zohran Mamdani expresó su pesar por la tragedia y pidió a los habitantes de Nueva York que acompañen con sus pensamientos a las víctimas, sus familiares y las personas heridas. También reconoció el trabajo de los equipos de emergencia, que continúan las operaciones para asegurar el lugar y atender a los afectados.

Rescatistas trabajan contra reloj por el riesgo de otra caída y las lluvias

Las autoridades prevén que las labores de búsqueda se prolonguen durante varios días, hasta que los equipos revisen todo el terreno. Esposito calificó el operativo como “extremadamente peligroso” debido al riesgo de que ocurra un segundo derrumbe. La estructura del edificio contiguo permanece parcialmente en pie, aunque el impacto arrancó una de sus paredes, según explicó el contralor de la ciudad, Mark Levine.

Mientras tanto, los funcionarios revisan los registros de alquiler para establecer cuántas personas podrían estar desaparecidas. El Departamento de Edificios de Nueva York también envió personal al sitio para investigar las causas del colapso.

Los antecedentes del terreno incluyen una infracción por trabajos de demolición. En abril, un contratista recibió una sanción por continuar esas labores sin autorización, pese a que el Departamento de Edificios había ordenado detenerlas. Los registros municipales indican que el contratista resolvió la infracción en octubre y pagó 10 000 dólares en multas.

Rodneyse Bichotte Hermelyn, representante estatal de Nueva York, señaló a NY1 que el terreno permaneció vacío durante mucho tiempo. Antes funcionaba allí un centro de atención diurna para adultos mayores. Según explicó, sus responsables esperaban obtener un permiso para construir viviendas asequibles. También indicó que desconocen las razones exactas del derrumbe, aunque consideró que el inmueble probablemente había recibido poco mantenimiento.

A las dificultades del rescate se suma el pronóstico del tiempo. El meteorólogo de CNN Chris Dolce advirtió que una tormenta podría complicar las operaciones hasta el viernes 13 de noviembre. Para este jueves se esperan lluvias intensas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, hora del Este, además de ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

La reducción de la luz natural ya obligó a los bomberos a utilizar linternas para continuar con la búsqueda. Durante la noche, decenas de rescatistas retiraron escombros y revisaron los objetos que quedaron dentro del inmueble. Una multitud se congregó detrás de las cintas amarillas de seguridad para observar y grabar las operaciones. Algunos residentes de los edificios cercanos también subieron a las azoteas.

La Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva York habilitó un centro de asistencia de la Cruz Roja en el YMCA de Flatbush para atender a las personas afectadas por el derrumbe.

UPDATE: Eight people have died and at least 17 have been injured, including three firefighters and seven children, after a three-story building collapsed into a construction site in Flatbush, Brooklyn. Officials say others may still be missing. The building at 1321 Flatbush Ave, with a store at street level and apartments above, fell into the excavation site next door at 2625 Bedford Ave just after 4 PM Wednesday. Demolition and construction had been going on next door for months and city records show a summons was issued in April, and a stop-work order was allegedly violated and later resolved. At least eight households were displaced. #Brooklyn #Flatbush #BuildingCollapse #FDNY #NYC Video by | Licensing @FreedomNTV [email protected] — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) November 12, 2026

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