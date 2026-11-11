Un muerto y varios heridos deja el colapso de un edificio de tres pisos en Brooklyn

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

Al menos una persona murió y varias resultaron heridas tras el colapso de un edificio de tres pisos en Flatbush, un vecindario de Brooklyn, Nueva York, la tarde del miércoles 11 de noviembre de 2026. Los equipos del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) mantienen un operativo de rescate porque existen reportes de personas atrapadas entre los escombros.

La emergencia ocurrió aproximadamente a las 16:00, hora local. La alerta movilizó a decenas de bomberos y unidades especializadas, que ingresaron al área afectada para localizar a posibles sobrevivientes y atender a los heridos.

Bomberos buscan a personas atrapadas entre los escombros

El FDNY desplegó equipos de rescate técnico en el lugar del colapso, en el sector comprendido entre Bedford Avenue y Flatbush Avenue. Las labores incluyen la remoción manual de escombros y el uso de herramientas especializadas para acceder a los espacios donde podrían permanecer personas atrapadas.

El operativo también cuenta con equipos cinológicos, drones y herramientas de corte. Los perros de búsqueda apoyan las tareas de localización, mientras los bomberos revisan los restos de madera y ladrillo que dejó el desplome.

En un primer reporte, el Departamento de Bomberos indicó que dos personas estaban bajo evaluación médica. Información posterior sobre la emergencia confirmó al menos una víctima mortal y varios heridos. Las tareas de búsqueda continúan ante la posibilidad de que otras personas permanezcan bajo los restos de la estructura.

FDNY members continue to operate at a major technical rescue in Brooklyn. https://t.co/lRH03T94nD pic.twitter.com/vm1ME9VCAx — FDNY (@FDNY) November 11, 2026

El edificio tenía un local comercial y viviendas

La edificación tenía tres pisos. En la planta baja funcionaba un establecimiento comercial, mientras que los niveles superiores albergaban viviendas.

El inmueble colindaba con un terreno donde avanzaban trabajos de excavación y construcción. Esta circunstancia forma parte del contexto que las autoridades revisan para establecer qué provocó la caída de la estructura.

El Departamento de Edificios de Nueva York (DOB) acudió al sitio para investigar las causas del colapso. Hasta el momento, la información disponible no establece una explicación definitiva sobre la falla estructural.

Policía mantiene acordonada la zona de Brooklyn

La Policía de Nueva York mantiene un perímetro de seguridad alrededor del edificio. La medida permite delimitar el área de emergencia y facilitar el acceso de ambulancias y vehículos de los equipos de rescate.

El despliegue de bomberos y personal especializado continúa en Flatbush, mientras las autoridades revisan las condiciones del inmueble y las posibles afectaciones en el entorno.

El colapso ocurre cuatro meses después de otro episodio relacionado con el riesgo estructural de una edificación en Manhattan. En ese caso, las autoridades ordenaron la evacuación del inmueble ante la posibilidad de un derrumbe.

La investigación del DOB permitirá determinar las causas del desplome ocurrido en Brooklyn y establecer si los trabajos de construcción en el predio colindante guardan relación con la emergencia.

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