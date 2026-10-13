Un fallecido y cuatro heridos en un accidente en una montaña rusa de EE.UU.

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Una persona falleció y otras cuatro resultaron heridas en un accidente ocurrido en la montaña rusa Goliath, del parque de atracciones Six Flags Over Georgia, en Estados Unidos. El incidente se registró el lunes 12 de octubre de 2026 y las causas aún están bajo investigación.

Accidente en la montaña rusa Goliath en Georgia

Según informó EFE, el accidente ocurrió durante la tarde del lunes en esta atracción, que fue evacuada poco después del incidente, de acuerdo con la cadena local WSB-TV.

La montaña rusa Goliath alcanza una altura de 200 pies, unos 60 metros, y velocidades de hasta 70 millas por hora, equivalentes a aproximadamente 112 kilómetros por hora.

Tras el incidente, la atracción quedó detenida con un conjunto de vehículos en la parte superior de su recorrido. Los empleados del parque confirmaron a medios locales que una persona había fallecido y otras cuatro resultaron heridas.

Investigan las causas del accidente en Six Flags

La causa del accidente todavía no ha sido determinada. La policía tampoco ha confirmado las versiones de testigos que aseguran que el hombre fallecido salió despedido de su asiento, según informó el medio Now Georgia.

EFE señaló que las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Hasta el momento, no se han confirmado oficialmente los detalles sobre cómo ocurrió el accidente.

En un comunicado, Six Flags Over Georgia expresó su tristeza por lo sucedido y envió sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima. También informó que brinda apoyo a los visitantes y trabajadores afectados por el incidente.

Antecedentes de seguridad en el parque de atracciones

La ciudad de Mableton, donde se encuentra el parque, también manifestó sus condolencias. Además, indicó que coordina acciones con la policía del condado de Cobb y los responsables de seguridad del establecimiento.

La montaña rusa Goliath fue inaugurada en 2006 y es conocida por sus grandes alturas, velocidades y curvas pronunciadas.

Según EFE, el accidente vuelve a poner la atención sobre la seguridad en los parques de atracciones estadounidenses. Las autoridades deberán determinar qué provocó el incidente y establecer las circunstancias de la muerte y las lesiones registradas.

Con información de EFE

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