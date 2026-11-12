Un joven ecuatoriano está entre los fallecidos por el derrumbe en Brooklyn

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

José Luis Caguana Cosquillo, un joven de aproximadamente 26 años oriundo de Tungurahua, figura entre las ocho víctimas mortales del colapso de un edificio de tres plantas ocurrido el miércoles 11 de noviembre de 2026 en Brooklyn, Nueva York. El accidente también dejó 17 personas heridas, entre ellas siete menores de edad, según el reporte del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY).

El ecuatoriano llevaba alrededor de seis años en Estados Unidos y trabajaba en el sector de la construcción para mantener a su familia, según contó su hermano a medios locales. Caguana deja a su esposa embarazada, quien está próxima a dar a luz, y a otro hijo pequeño. Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan las labores de rescate ante la posibilidad de que otras personas permanezcan bajo los escombros.

Un ecuatoriano entre las víctimas del derrumbe en Brooklyn

El colapso ocurrió en el inmueble ubicado en el número 1321 de Flatbush Avenue, en el distrito de Brooklyn. La estructura se desplomó alrededor de las 16:00 del miércoles (21:00 GMT), cuando varios residentes permanecían en su interior. Los escombros también alcanzaron un edificio en construcción que se encontraba junto al inmueble y atraparon a varias personas.

Medios locales, entre ellos Univisión, reportaron la identidad de una de las víctimas mortales: José Luis Caguana Cosquillo, un ecuatoriano de aproximadamente 26 años, oriundo de la provincia de Tungurahua.

Su hermano relató que el joven llegó a Estados Unidos hace unos seis años. Desde entonces, trabajaba en la construcción para sostener económicamente a sus familiares. Su fallecimiento deja a una familia que esperaba la llegada de un nuevo integrante, pues su esposa está embarazada y próxima a dar a luz. Además, tenía otro hijo pequeño.

También circuló información sobre una posible segunda víctima ecuatoriana. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su nacionalidad.

La Cancillería de Ecuador y el Consulado ecuatoriano en Nueva York tampoco han confirmado que haya más compatriotas afectados por el accidente. En su último reporte publicado en Facebook, el Consulado señaló que no tenía reportes de ciudadanos ecuatorianos afectados y habilitó el número telefónico (718) 517-1571 para quienes necesiten asistencia.

Equipos de emergencia buscan a posibles desaparecidos

El Departamento de Bomberos de Nueva York confirmó que el derrumbe dejó dos personas fallecidas y 17 heridas; sin embargo, la cifra ya asciende a ocho, según CNN. La jefa de la institución, Lillian Bonsignore, detalló que cuatro de los lesionados permanecen en estado crítico, 12 se encuentran estables y el restante es un bombero que sufrió heridas leves durante el operativo.

Bonsignore advirtió que el número de afectados podría aumentar conforme avancen las tareas de búsqueda. La funcionaria explicó que los equipos todavía no descartan la presencia de personas atrapadas entre los restos de las estructuras.

Más de 250 integrantes del personal de emergencias participan en las labores. Los rescatistas también cuentan con una unidad canina para localizar a posibles sobrevivientes. La jefa de Bomberos anticipó que el trabajo será prolongado debido a las condiciones del lugar y a la cantidad de escombros.

Imágenes difundidas por los bomberos en redes sociales muestran una gran acumulación de restos de la edificación. Los equipos utilizan excavadoras para retirar los materiales y avanzar en la búsqueda.

Las autoridades mantienen bajo investigación las causas que provocaron el desplome del inmueble. Hasta ahora, no han determinado qué originó el colapso de la estructura de tres plantas.

El accidente ocurre días después de otra tragedia en Brooklyn. El jueves anterior, un incendio de grandes proporciones afectó a una vivienda de tres plantas en el barrio de Sunset Park. Ese siniestro dejó seis personas fallecidas y otras nueve heridas.

Ante la posibilidad de que existan más afectados por el derrumbe del miércoles, las autoridades estadounidenses habilitaron dos números para los familiares que buscan información sobre personas que podrían encontrarse entre las víctimas: el 311 para quienes están dentro de la ciudad de Nueva York y el 212-639-9675 para quienes llaman desde fuera de esa jurisdicción.

El Consulado de Ecuador en Nueva York mantiene habilitado su número de asistencia: (718) 517-1571.

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