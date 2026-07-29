Nuevo sismo de magnitud 5.8 sacude el sudoeste de Japón

Un nuevo terremoto de magnitud 5.8 sacudió este miércoles, 29 de julio de 2026 la prefectura de Kumamoto, en el sudoeste de Japón, indica EFE.

Este evento sísmico ocurrió un día después de que un seísmo de 7.1 causara la muerte de 18 personas y dejara a varios atrapados bajo los escombros, que los equipos de rescate continúan buscando.

Detalles del sismo

El temblor tuvo lugar a las 22:19 con epicentro en las islas Amakusa, cercanas a la localidad de Kumamoto, según informó la Agencia Meteorológica Japonesa (JMA).

El seísmo se sintió con fuerza en la capital de la prefectura y alcanzó el nivel 5 de 7 en la escala japonesa, que mide la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, de acuerdo con EFE.

Consecuencias del terremoto anterior

Al menos 18 personas han muerto y centenares resultaron heridas tras el terremoto de magnitud 7,1 que golpeó el sudoeste del archipiélago este martes.

Las últimas cifras del Gobierno central y las autoridades locales indican que el movimiento ha provocado cientos de réplicas en la región, incluyendo 48 seísmos de magnitud 3 o superior, señala EFE.

Alertas y daños reportados

Las autoridades han alertado sobre la posibilidad de que ocurra un temblor mayor en los próximos días.

Aunque no se han reportado nuevos daños por el terremoto de hoy, el seísmo del martes provocó el colapso de un centro comercial en la localidad de Kashima, operado por la cadena Aeon. Una explosión causada posiblemente por una fuga de gas después del temblor derrumbó parte del edificio, resultando en al menos tres muertos y tres personas desaparecidas.

Búsqueda de supervivientes

Además, los equipos de rescate trabajan para encontrar supervivientes en la fábrica papelera Nippon Paper Industries, ubicada en Yatsushiro. El sismo derribó una gran chimenea en esta instalación, causando al menos cinco fallecidos según cifras del Gobierno local.

Contexto sísmico en Japón

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo. Debido a esto, el país sufre terremotos con relativa frecuencia y sus infraestructuras están especialmente diseñadas para resistir los temblores.

Con información de EFE

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