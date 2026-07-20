Oposición venezolana apuesta por el modelo de Japón para reconstruir el país tras el doble terremoto

El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) propuso este lunes, 20 de julio de 2026, un plan de reconstrucción científica inspirado en el modelo de Japón para La Guaira. Se trata del estado costero al norte de Venezuela más devastado por el doble terremoto ocurrido hace 26 días.

Esta iniciativa surge ante lo que consideran una ineficacia del Estado venezolano.

Prioridad a los sobrevivientes

María Gabriela Hernández, secretaria nacional de Ambiente y Sostenibilidad de Primero Justicia, afirmó: “Desde Primero Justicia exhortamos a atender con prioridad a los sobrevivientes (…) y que se planifique urgentemente la reconstrucción de Vargas (La Guaira) cimentada en criterios científicos y en la experiencia acumulada”.

Capacidad técnica y voluntad política

Hernández agregó que el Estado venezolano “carece de capacidad técnica y voluntad política requeridas para atender de manera integral a las comunidades afectadas” por los terremotos, que han dejado 5 208 fallecidos y 16 740 heridos, según el último balance oficial del domingo.

Modelo japonés de reciclaje de escombros

En su plan, Hernández plantea aplicar la experiencia de Japón, uno de los países más sísmicamente activos del mundo.

Este modelo incluye el reciclaje de escombros, permitiendo “implementar el parcelamiento, la clasificación, trituración e incineración móvil de escombros para la reapertura de vías”, además de prohibir el lanzamiento de basura y otros materiales tóxicos al mar.

Cantidad de escombros generados

El doble sismo ha dejado 2 106 000 toneladas de escombros, según una estimación del Gobierno de Venezuela en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Prevención de desastres en Caracas

Además, la tolda política propone retomar el Estudio sobre el Plan Básico de Prevención de Desastres en el Distrito Metropolitano de Caracas, entregado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón tras el deslave de 1999. Este conjunto incluye fuertes lluvias e inundaciones que también devastaron a La Guaira.

Recomendaciones académicas

Por último, se sugiere ejecutar las recomendaciones hechas por la Universidad Central de Venezuela, principal casa de estudios del país, indica EFE.

Estas recomendaciones incluyen modernizar las canalizaciones de los cauces de concreto armado y aplicar estudios de “microzonificación sísmica” antes de autorizar cualquier construcción o reconstrucción en el área costera.

No repetir errores del pasado

Hernández concluyó: “La reconstrucción (…) no es viable bajo los mismos esquemas de quienes fallaron en el pasado”. El doble sismo ha dejado también a 17 907 personas sin viviendas, al menos 190 edificios colapsados, y 856 edificios afectados, según datos del Gobierno.

Con información de EFE

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