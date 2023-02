Nueva Zelanda confirma el secuestro de un piloto en Indonesia

El primer ministro de Nueva Zelanda, Chris Hipkins, confirmó el secuestro del piloto. Foto: EFE

Agencia EFE

El gobierno de Nueva Zelanda confirmó el 7 de febrero del 2023 el secuestro de un piloto neozelandés por un grupo separatista en la región indonesia de la isla de Nueva Guinea y precisó que sus diplomáticos trabajan en la liberación.

"Los diplomáticos neozelandeses están al corriente. Todavía no me han informado completamente sobre lo que saben y lo que están haciendo, pero soy consciente de que están trabajando en el caso", declaró el primer ministro del país oceánico, Chris Hipkins, a la emisora pública Radio New Zealand.

Hipkins recalcó que no dará detalles del caso dado que es una práctica habitual de Nueva Zelanda dar la mínima publicidad a incidentes con rehenes, mientras que el Ministerio de Exteriores del país oceánico informó que está brindando asistencia consular a los familiares del piloto, agregó la fuente.

El grupo separatista denominado Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental (TBNPB, en sus siglas en indonesio) se atribuyó el secuestro del piloto neozelandés, a quien amenaza con ejecutar si Indonesia no reconoce la independencia de la región de Papúa Occidental y las potencias occidentales no se implican en su liberación.

El piloto, identificado por la prensa como Philip Mark Mehrtens, fue secuestrado después de aterrizar una avioneta comercial en un remoto aeropuerto del distrito de Nduga, situado en la parte indonesia de la isla de Nueva Guinea, un enorme territorio insular que tiene en su zona oriental a la nación de Papúa Nueva Guinea.

Los rebeldes también aseguran haber prendido fuego al avión de la compañía local Susi Air, que también transportaba a cinco pasajeros locales, incluyendo un bebé, quienes aparentemente fueron liberados.

Incidente de Mapenduma

Los separatistas -que son considerados como criminales por Indonesia- indicaron que se trata del primer secuestro tras el incidente de Mapenduma en 1996, cuando raptaron a 26 miembros del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), incluidos cuatro británicos y dos holandeses, en la misma área.

En aquella ocasión, algunos rehenes fueron puestos en libertad por los guerrilleros y otros liberados tras un enfrentamiento armado con los soldados indonesios que resultó con la muerte de ocho rebeldes y dos rehenes, además de cinco soldados en un accidente de helicóptero.

La Papúa Indonesia, dividida en seis provincias y rica en recursos naturales, es escenario de un conflicto armado de baja intensidad entre el Estado central indonesio y movimientos secesionistas desde que la región quedó bajo control de Yakarta en 1969.

El movimiento separatista papuano nació en 1963, cuando Holanda se retiró de su antigua colonia en la actual Indonesia, con el objetivo de lograr su independencia.

