Nueva imagen del James Webb revela el caos de la galaxia Rueda de carro

El telescopio espacial James Webb sigue produciendo fotos sorprendentes. Ahora, sus instrumentos han logrado asomarse al caos de la galaxia Rueda de Carro, revelando nuevos detalles sobre la formación de estrellas y los agujeros negros. Este 2 de agosto de 2022 le contamos los detalles.

Esta peculiar galaxia no se muestra sola. La potente mirada infrarroja del Webb ha logrado una instantánea detallada de Rueda de Carro, pero también de dos galaxias compañeras más pequeñas con un telón de fondo de muchas otras galaxias.

La instantánea, que también revela el comportamiento del agujero negro dentro del centro galáctico de la galaxia, proporciona una nueva visión de cómo esta ha cambiado a lo largo de miles de millones de años, señalan en sendas notas de prensa la estadounidense NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA).

La galaxia Rueda de carro, situada a unos 500 millones de años luz en la constelación de Sculptor, supone una visión poco común.

