En video: Niño defiende a su madre, que es víctima de asalto

Diario El Tiempo de Colombia (I)

Una joven madre se dirigía con su pequeño a una casa cercana. Allí el niño recibe clases particulares en medio de la pandemia. Fueron víctimas de la inseguridad en Colombia.

A plena luz del día fueron cercados por personas en motocicleta en la ciudad de Cartagena.

Su error, según la mujer, fue contestar una llamada en una calle de su barrio.

Es Josuani Piña, quien se gana la vida vendiendo ropa por catálogo y es protagonista del viral video del atraco, ocurrido en los extramuros de la Ciudad Colonial de Cartagena de Indias, en el barrio Los Alpes.



Se ve cuando uno de los ladrones, con camiseta blanca, se lanza contra ella y forcejean.



El muy cobarde lanza a su víctima contra el asfalto para arrebatarle el celular. La mujer valiente resiste y grita. Entonces aparece su pequeño héroe de 8 años, que con una sombrilla abierta enfrenta al ladrón.

Los dos asaltantes escapan y madre e hijo salen ilesos.



“El atraco se presentó el pasado 8 de septiembre, a las 3 se la tarde, hoy estamos bien gracias a Dios, no pasó nada más que un susto” le dijo Piña, migrante venezolana.



Ella hoy da gracias a Dios y a la vida porque que su pequeño héroe está bien.



“El niño me dice que lo hizo porque estaba defendiendo a si mamá”, añade la joven.

Pese a que ella buscó elevar una denuncia por el hecho, la respuesta de las autoridades parece una broma de mal gusto.

“La tarde que pasó el incidente fue de una vez al caí de La Castellana para poner la denuncia. Vieron el video y me dijeron que yo di papaya con el celular. A mí no me pareció una respuesta adecuada.Solamente les dije que a mí no me pasó nada, gracias a Dios, pero si le hubiera pasado a otra chica nerviosa se deja quitar el celular”, relata.

Con corte al 12 de septiembre de este año, la Policía informaba que en lo corrido del 2021 se han registrado 3.100 hurtos en todas sus modalidades. Un 19 por ciento más que el año pasado, cuando la Policía Nacional registró 2.914 hurtos