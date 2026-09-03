Nepal supera los 5 000 desaparecidos tras las riadas del 26 de agosto

Nepal elevó a 5 083 la cifra de personas desaparecidas y a 1 259 la de fallecidos tras las devastadoras riadas que golpearon el centro y norte del país. Las autoridades avanzan en las tareas de búsqueda y rescate mientras consiguen llegar a sectores que permanecieron aislados durante varios días. Las operaciones cumplen este 3 de septiembre su noveno día.

El último informe de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), actualizado a las 19:00 del 3 de septiembre, registró 867 nuevos desaparecidos y siete fallecidos más en las últimas siete horas. Las autoridades atribuyen el aumento a la información que lograron recopilar en aldeas del distrito de Rasuwa, la zona más golpeada cerca de la frontera con China. También consiguieron restablecer más del 90% de las telecomunicaciones.

Más de 12 000 personas fueron rescatadas en Nepal

La NDRRMA informó que los equipos de emergencia han rescatado a 12 038 personas. El Gobierno de Nepal calificó la emergencia como un “tsunami himalayo”.

Entre las personas cuyo paradero todavía se desconoce figuran 583 ciudadanos extranjeros. La lista incluye a dos españoles.

La identificación de los fallecidos también representa un desafío para las autoridades. De los más de 1 200 cuerpos recuperados, solo 95 llegaron hasta sus familias. Ante esta situación, la Policía de Nepal pidió este 3 de septiembre muestras de sangre y perfiles de ADN a miles de familiares que todavía buscan identificar a sus seres queridos.

Las riadas dejaron daños en infraestructura

Las riadas ocurrieron el pasado 26 de agosto y provocaron uno de los mayores desastres registrados en los últimos años en Nepal. El agua destruyó viviendas, carreteras y puentes en varios distritos.

El desastre también causó daños importantes en centrales hidroeléctricas y en otras infraestructuras del país.

La emergencia alcanzó además al Tíbet, en China. Las autoridades chinas reportaron 21 fallecidos y 541 personas que todavía permanecen sin localizar.

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