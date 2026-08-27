Nepal eleva a 359 los muertos por la masiva riada en el distrito de Rasuwa

Las autoridades de Nepal elevaron a 359 el número de fallecidos por la masiva riada que afectó al distrito de Rasuwa, en el norte del país. La zona golpeada por el desastre se ubica en la frontera con la región autónoma del Tíbet, en el suroeste de China.

La Policía nepalí difundió el nuevo balance en su cuenta de X. Además, informó que 63 personas reciben tratamiento en varios hospitales de Katmandú, mientras continúan las labores de rescate y la búsqueda de desaparecidos.

Rescates y cientos de turistas desaparecidos

El portavoz de la Policía nepalí de Katmandú, Abhi Narayan Kafle, confirmó a EFE que las autoridades rescataron con vida a 445 personas en las últimas horas. Entre los sobrevivientes hay 27 ciudadanos extranjeros.

Sin embargo, el número de desaparecidos sigue siendo elevado. La Junta de Turismo de Nepal (NTB) informó que al menos 644 turistas registrados en la zona del desastre permanecen desaparecidos.

Del total, 127 son ciudadanos nepalíes y 517 son extranjeros. La mayoría procede de la India, con 178 desaparecidos. También constan 65 ciudadanos de Estados Unidos, 53 de Ucrania, 51 de Malasia y 35 de Australia.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, señaló este jueves que Nepal notificó la desaparición de cerca de 100 ciudadanos chinos en la zona afectada. Sin embargo, el documento preliminar elaborado en Katmandú todavía no los registra.

La riada arrastró a las víctimas río abajo

Las autoridades informaron que gran parte de las víctimas se encuentra a varios kilómetros del lugar donde se originó la riada. La fuerza del agua las arrastró hacia la parte baja del río, junto con grandes cantidades de lodo, piedras y parte de la infraestructura de varias localidades.

El desastre también afecta al otro lado de la frontera. China ha reportado, hasta el momento, tres fallecidos y 558 desaparecidos en el condado tibetano de Gyirong.

Con estas cifras, el balance provisional conjunto de Nepal y China asciende a 362 muertos y alrededor de 1.400 desaparecidos por la masiva riada.

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