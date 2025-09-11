Nepal es un país sin salida al mar situado en el sur de Asia, entre India y el Tíbet. Es conocido por sus templos históricos y por albergar los majestuosos picos del Himalaya, incluido el Monte Everest.

Su capital, Katmandú, destaca por un antiguo barrio laberíntico repleto de santuarios hindúes y budistas. En el valle de Katmandú se encuentran lugares emblemáticos como Swayambhunath, un templo budista habitado por monos; Boudhanath, una de las estupas budistas más grandes del mundo; Pashupatinath, con sus templos hindúes y zonas de cremación.

Además, la ciudad medieval de Bhaktapur, famosa por su arquitectura tradicional.

Nepal y la crisis generada por la Generación Z

El movimiento juvenil que tomó las calles de Nepal y forzó la caída del Gobierno atraviesa un vacío de liderazgo que amenaza con fracturar la unidad alcanzada en las calles, con división en las propuestas durante las negociaciones con el Ejército y la Presidencia para definir el próximo Ejecutivo interino.

En apenas dos días, la exjueza Sushila Karki pasó de ser la favorita para liderar un gobierno interino a quedar cuestionada por el impedimento constitucional que prohíbe a magistrados del Tribunal Supremo ocupar cargos ejecutivos.

Ante esta situación, algunos colectivos propusieron al exdirector de la Autoridad de Electricidad, Kulman Ghising, conocido por su gestión para eliminar los apagones en el país.

El presidente Ram Chandra Paudel aseguró este jueves, 11 de septiembre de 2025, que atiende “las demandas de los ciudadanos movilizados” y llamó a la población a “actuar con moderación” tras disturbios que han dejado al menos 31 fallecidos y más de un millar de heridos desde el lunes, 8 de septiembre de 2025.

La Generación Z aún no está preparada para gobernar

La falta de consenso en el movimiento se refleja en discursos cruzados: unos exigen disolver el Parlamento, otros llaman a la calma y un sector advierte que la Generación Z aún no está preparada para gobernar.

Sudan Gurung, presidente de ‘Hami Nepal’, reiteró en rueda de prensa que la disolución del Parlamento sigue siendo su prioridad. “Tomamos sugerencias de expertos, escuchamos la opinión pública y luego avanzamos”, señaló.

Por su parte, Junal Gadal instó a mantener la calma para evitar que los partidos tradicionales se aprovechen de la fragmentación. Mientras tanto, Ojaswiraj Thapa recordó que el movimiento aún debe madurar y que su rol por ahora es ejercer presión desde fuera, sin tomar decisiones ejecutivas.

Los líderes juveniles denuncian intentos de infiltración y responsabilizan a la clase política por décadas de corrupción y abandono de regiones pobres. “El Ejército intenta dialogar, pero hay demasiadas voces y no está claro con quién hablar”, indicó Sanjeev Satgainya, periodista y exeditor de The Kathmandu Post.

La movilización espontánea, organizada a través de redes sociales, abre un escenario inédito en Nepal, donde las demandas de regeneración política chocan con un marco constitucional rígido y la ausencia de figuras capaces de articular la transición.

