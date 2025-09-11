El presidente de Nepal, Ram Chandra Paudel, aseguró este jueves, 11 de septiembre de 2025, que busca una salida constitucional a la crisis política provocada por la revuelta juvenil que forzó la dimisión del Ejecutivo.

Más noticias

El mandatario subrayó que su prioridad es proteger la democracia y garantizar la paz y el orden, al tiempo que reconoció las demandas de los ciudadanos movilizados y llamó a la población a actuar con moderación tras los disturbios que han dejado al menos 31 fallecidos y más de un millar de heridos desde el lunes.

La crisis en Nepal cobró fuerzas

La crisis cobró fuerza en medio de las negociaciones entre representantes de los manifestantes, identificados como la Generación Z, y las autoridades estatales.

La figura de Sushila Karki, expresidenta del Tribunal Supremo, surgió como candidata a liderar un Gobierno interino tras una votación en línea respaldada por los jóvenes movilizados.

Karki aceptó la propuesta, aunque su eventual nombramiento enfrenta un obstáculo legal: el artículo 132 de la Constitución impide que quien haya presidido la máxima corte ocupe un cargo en el Ejecutivo.

Algunos líderes locales, como el alcalde de Katmandú, Balendra Shah, sugirieron la disolución del Parlamento como alternativa para sortear esa limitación.

Sin embargo, esta opción abre nuevos interrogantes jurídicos y políticos sobre la viabilidad de un proceso en el que los manifestantes carecen de una estructura clara de liderazgo. Analistas citados por EFE advierten que, aunque la movilización juvenil logró un cambio inédito al forzar la caída del Gobierno, no cuenta con la organización necesaria para consolidar una transición estable.

Descontento de la juventud en Nepal

El levantamiento, convocado de manera orgánica a través de redes sociales y sin una cabeza visible, refleja el descontento de amplios sectores de la juventud nepalí.

Mientras las conversaciones con las autoridades continúan, la incertidumbre sobre el futuro político del país se mantiene, marcada por el dilema de conciliar las demandas de los manifestantes con las restricciones constitucionales y la necesidad de preservar la institucionalidad.

Enlace externo: Nepal

Con información de EFE