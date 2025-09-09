Nepal atraviesa una crisis política y social sin precedentes. Manifestantes de la llamada Generación Z incendiaron la residencia privada del primer ministro K.P. Sharma Oli y luego atacaron el Parlamento, que fue envuelto en llamas este martes.

Según reportes de EFE, el Ejército no intervino en el asalto al complejo legislativo, mientras las calles de Katmandú se convirtieron en escenario de violencia generalizada. Las protestas, iniciadas en redes sociales contra la corrupción y la censura, han dejado ya 25 fallecidos y más de 300 heridos.

Indignación tras bloqueo de 26 plataformas digitales

La indignación juvenil estalló tras la decisión del Gobierno de bloquear 26 plataformas digitales, incluidas Facebook, Instagram y X, una medida que los manifestantes interpretaron como un ataque directo a la libertad de expresión.

Muerte de la exposa del exprimer ministro Jhalanath Khanal

Aunque el veto fue levantado, la movilización se transformó en disturbios callejeros, con ataques sistemáticos contra ministros, ex primeros ministros y sus familias. Entre los hechos más graves, se confirmó la muerte de Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del exprimer ministro Jhalanath Khanal, quien falleció tras sufrir quemaduras en un incendio provocado en su vivienda.

La renuncia de Oli, presentada horas antes en una carta al presidente Ram Chandra Poudel, no frenó la violencia. EFE informó que la residencia del ex primer ministro Sher Bahadur Deuba también fue asaltada, mientras su esposa, la ministra de Exteriores Arzu Rana Deuba, resultó atacada por turbas. El Rastriya Swatantra Party sumó tensión política al renunciar en bloque de sus 20 diputados, declarando que el Parlamento “ha perdido legitimidad” y proponiendo un gobierno civil interino.

Analistas consideran que estas protestas representan un giro histórico en Nepal. Un movimiento juvenil que combina fuerza digital con violencia directa contra la élite política.

Quema de edificios

La quema de edificios oficiales, incluida la sede del Tribunal Supremo y la Oficina de la Presidencia, refleja una ruptura social que trasciende la dimisión de un primer ministro. Naciones Unidas y Amnistía Internacional pidieron investigaciones urgentes, mientras Katmandú continúa paralizada por el caos y la incertidumbre.

Con información de EFE