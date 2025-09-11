Nepal amaneció este jueves, 11 de septiembre de 2025, bajo un estricto control militar, después de dos días de violencia que provocaron la caída del Gobierno, un saldo de al menos 31 fallecidos y la fuga masiva de más de 15 000 presos de distintas cárceles del país.

Ejército en Nepal impuso toque de queda nacional

El Ejército impuso un toque de queda nacional que ha devuelto una tensa calma a las calles de Katmandú, escenario de las mayores protestas en décadas, lideradas por el movimiento juvenil conocido como Generación Z.

Con ello, el Ejecutivo busca frenar nuevos disturbios mientras se inicia un proceso de negociación política para instalar un gobierno interino. Según confirmaron fuentes forenses citadas por medios locales, la represión de las manifestaciones del lunes y martes en el valle de Katmandú elevó la cifra de fallecidos a 31.

Crisis política en Nepal

Al mismo tiempo, el sistema penitenciario nepalí enfrenta su peor crisis en años. Informes de prensa revelan que 25 prisiones fueron asaltadas durante los disturbios, lo que permitió la fuga de más de 15 000 reclusos en cuestión de horas.

El episodio más grave se produjo en el centro juvenil de Banke, donde cinco internos murieron por disparos de la policía durante el intento de fuga. Este hecho ha suscitado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y la fragilidad del sistema carcelario del país.

Mientras tanto, las conversaciones entre el presidente, los altos mandos militares y representantes juveniles avanzan con dificultad.

La propuesta de nombrar como primera ministra interina a la expresidenta del Tribunal Supremo, Sushila Karki, elegida en una votación en línea por sectores de la protesta, ha generado rechazo en parte de la propia Generación Z, que la considera una opción inconstitucional. Otras facciones plantearon nombres alternativos, lo que evidencia las divisiones internas en el movimiento que impulsó la revuelta.

La comunidad internacional observa con atención el desenlace de la crisis, marcada por un colapso institucional sin precedentes en Nepal y por la presión para que se garantice la estabilidad política.

Con información de Efe