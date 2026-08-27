Glaciar habría provocado masiva riada en Nepal: esto se sabe de la tragedia

Con información de EFE

La devastadora masa de agua, hielo y rocas que arrasó el miércoles todo un valle entre el norte de Nepal y el suroeste de la región autónoma del Tíbet ( China) deja este jueves un balance provisional conjunto de 362 muertos y unos 1.400 desaparecidos a ambos lados de la frontera.

A contrarreloj y bajo la atenta mirada internacional, miles de efectivos militares nepalíes con apoyo aéreo y las autoridades del lado chino peinan las laderas sepultadas por el lodo para intentar hallar con vida a cientos de personas.

Estas son las claves para entender el origen de la riada, el impacto humano de la tragedia y el posible riesgo de un segundo episodio violento.

El colapso explosivo de un glaciar

El Servicio Geológico de EE. UU. (USGS) y el Ministerio chino de Recursos Naturales apuntaron como causa el colapso de una gran masa de hielo en un glaciar nepalí, a entre 5.200 y 5.500 metros de altitud, que desencadenó una señal sísmica de magnitud 5.2 por el fuerte impacto del desprendimiento.

La mole de hielo se precipitó más de 1.000 metros sobre la cuenca del Lhende Khola, afluente del río Bhote Koshi, arrastrando rocas y desprendimientos a gran velocidad hasta convertirse en una avalancha de lodo.

En apenas siete minutos recorrió unos 20 kilómetros hasta arrasar el paso fronterizo de Gyirong y adentrarse en Nepal. Científicos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) registraron un aumento del caudal de hasta nueve metros en solo 30 minutos en estaciones del río Trishuli.

Un centro turístico y de pregrinación

La zona es el punto de inicio de algunas de las excursiones y peregrinaciones más importantes del Himalaya, como los viajes organizados hacia Lhasa o el Everest, además de las peregrinaciones al monte Kailash y al lago Manasarovar, lugares sagrados para el hinduismo.

Justo en estos días, centenares de peregrinos indios coincidían en la zona por el festival Janai Purnima, una de las festividades religiosas más importantes del calendario hindú y budista.

Del lado nepalí, Rasuwa es también la puerta de entrada al valle de Langtang y a los lagos de Gosaikunda, dos puntos clave de senderismo en el conocido como “techo del mundo”.

Balance trágico y larga lista de desaparecidos

En suelo nepalí, la Policía eleva por el momento a 359 los cadáveres recuperados, muchos arrastrados decenas de kilómetros río abajo, mientras que 445 personas han sido rescatadas con vida, entre ellas 27 extranjeros. En la vertiente tibetana se contabilizan tres fallecidos y 558 personas sin contacto hasta este momento.

En su última actualización de las 17:30 hora local (11:45 GMT), la Junta de Turismo de Nepal (NTB) elevó a 540 la cifra de extranjeros desaparecidos al incluir por primera vez en su censo oficial a 24 ciudadanos chinos, que según Pekín podrían ser un centenar, y tres portugueses.

El balance global en suelo nepalí asciende a 667 personas ilocalizables (127 nepalíes y 540 extranjeros), encabezados por ciudadanos de la India (178), EE. UU. (65), Ucrania (53), Malasia (51) y Australia (35), además de tres españoles, según información también corroborada por el Ejército de Nepal.

Un nuevo lago de escombros

La Autoridad Nacional nepalí para la Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) advirtió de la formación de un lago por la obstrucción del río Lhende a unos 18 kilómetros del paso fronterizo de Rasuwagadhi.

Por su parte, el Ministerio de Recursos Hídricos de China cuantifica en unos dos millones de metros cúbicos el agua retenida en esa barrera natural de 50 metros de altura, con previsión de sumar tres millones más.

Ante el peligro de una fractura repentina que alcance su máximo el 1 de septiembre, las autoridades chinas han iniciado evacuaciones de emergencia en varias localidades tibetanas situadas en el trayecto del cauce.

Esta zona del Himalaya ha sufrido dos riadas de origen glaciar en tan solo 14 meses, la última en julio de 2025. Los científicos del ICIMOD advierten que la frecuencia acelerada de estos desastres criosféricos transfronterizos demuestra la urgencia de instalar sistemas de alerta temprana entre Nepal y China.

Riada en Nepal; preguntas fecuentes

❓¿Qué provocó la devastadora riada entre Nepal y el Tíbet?

El colapso de una gran masa de hielo de un glaciar nepalí desencadenó la riada de lodo, rocas y agua.

El desprendimiento ocurrió a unos 5.200-5.500 metros de altitud y cayó más de 1.000 metros hasta la cuenca del Lhende Khola. La masa recorrió unos 20 kilómetros en apenas siete minutos y alcanzó el paso fronterizo de Gyirong antes de entrar en Nepal.

❓ ¿Cuántas personas han muerto y desaparecido por la riada?

El balance provisional conjunto es de 362 muertos y alrededor de 1.400 desaparecidos en Nepal y el Tíbet.

En Nepal se han recuperado 359 cadáveres y 445 personas han sido rescatadas con vida. En el lado tibetano se contabilizan tres fallecidos y 558 personas sin contacto. Además, Nepal registra a 667 personas como ilocalizables, entre ellas 540 extranjeros.

❓ ¿Por qué la zona afectada es importante para turistas y peregrinos?

La región es un punto estratégico para excursiones, rutas de montaña y peregrinaciones religiosas en el Himalaya.

Desde esta zona parten viajes hacia Lhasa y el Everest, además de peregrinaciones al monte Kailash y al lago Manasarovar. En Nepal, Rasuwa conecta con el valle de Langtang y los lagos de Gosaikunda. La tragedia ocurrió durante el festival Janai Purnima, cuando cientos de peregrinos indios se encontraban en el área.

❓ ¿Existe riesgo de una nueva inundación en la zona?

Sí. Las autoridades advirtieron sobre un posible desbordamiento de un lago formado por la obstrucción del río Lhende.

La barrera natural tiene unos 50 metros de altura y retiene aproximadamente dos millones de metros cúbicos de agua, con posibilidad de acumular tres millones adicionales. China inició evacuaciones de emergencia ante el riesgo de una ruptura repentina, cuyo máximo peligro está previsto para el 1 de septiembre.

❓ ¿Por qué los científicos piden sistemas de alerta temprana entre Nepal y China?

Porque los desastres de origen glaciar están aumentando y pueden afectar simultáneamente a ambos países.

El Himalaya ha registrado dos riadas de origen glaciar en apenas 14 meses, incluida otra en julio de 2025. El ICIMOD considera urgente fortalecer los sistemas de alerta temprana y la coordinación transfronteriza para anticipar estos eventos y reducir su impacto.

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