Nepal eleva a 1 924 los desaparecidos y suma 579 muertos por las inundaciones

Deepak y Madhu Ahuja habían viajado desde Estados Unidos para realizar una peregrinación al monte Kailash, en el Tíbet. Cerca de una hora antes de que las inundaciones golpearan la frontera entre Nepal y China, sus hijas todavía tenían noticias de ellos.

Después, el contacto se perdió. La historia de la familia, recogida por la BBC, refleja la incertidumbre que enfrentan cientos de familias que buscan a extranjeros desaparecidos en la región.

Su caso forma parte de un balance que volvió a crecer este viernes 28 de agosto de 2026. Nepal elevó a 579 los muertos y 1 924 los desaparecidos por las inundaciones desencadenadas tras el colapso de un glaciar en el Himalaya. China registra otros cinco fallecidos y 558 desaparecidos en el Tíbet, mientras los rescatistas buscan sobrevivientes en comunidades, carreteras y proyectos hidroeléctricos sepultados por el lodo.

Nepal eleva los desaparecidos tras las inundaciones y el colapso del glaciar

Shreya y Ashna Ahuja esperan desde Estados Unidos información sobre sus padres, Deepak y Madhu Ahuja, quienes se encontraban en la zona fronteriza después de realizar una peregrinación al monte Kailash, un sitio considerado sagrado por hinduistas y budistas.

Una de las hijas habló con sus padres poco antes de la emergencia. La última información que recibió la familia indicaba que la pareja se encontraba en la frontera alrededor de las 08:00 del miércoles 26 de agosto, aproximadamente una hora antes de que las inundaciones golpearan la zona.

“Solo queremos que vuelvan a casa”, dijeron las hermanas al medio británico mientras relataban la búsqueda de sus padres. La familia ha recurrido al Departamento de Estado de Estados Unidos y a representaciones diplomáticas estadounidenses en Nepal, China e India para intentar obtener información sobre su paradero.

Otro matrimonio estadounidense atraviesa una situación similar. Ramesh Sharma, de 65 años, y Neelam Sharma, de 64, residentes en Nueva York, también viajaban hacia el monte Kailash cuando ocurrió el desastre. Su hija, Radhika Sharma, aseguró que mantenía contacto frecuente con sus padres antes de perder comunicación con ellos.

1 924 personas permanecen desaparecidas en Nepal

Las historias de estas familias forman parte de una lista que creció drásticamente este viernes. La Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de Nepal elevó a 1 924 el número de desaparecidos, prácticamente el doble del balance registrado un día antes.

Entre ellos constan 517 extranjeros. El número de fallecidos, mientras tanto, aumentó a 579 personas en Nepal.

En el lado chino, las autoridades reportaron cinco muertos y 558 desaparecidos en el Tíbet. De estos últimos, 260 son extranjeros.

Más de 900 trabajadores de hidroeléctricas están desaparecidos

Uno de los datos que dimensiona la emergencia está en las instalaciones hidroeléctricas construidas junto a los ríos afectados. De las personas desaparecidas en Nepal, 933 son trabajadores vinculados a proyectos hidroeléctricos.

Uno de los principales operativos se concentra en el proyecto Upper Trishuli-1, donde más de 100 personas quedaron atrapadas en un túnel después de que una gruesa capa de lodo cubriera las instalaciones.

Equipos del Ejército de Nepal y trabajadores especializados intentan ingresar al túnel mientras maquinaria pesada retira los sedimentos acumulados. Las condiciones del terreno y la posibilidad de nuevas crecidas dificultan el operativo.

En otras instalaciones vinculadas al sistema Trishuli, helicópteros militares evacuaron a trabajadores y personas que quedaron aisladas después de la inundación. El Ejército nepalí logró rescatar a más de 100 personas en helicóptero, mientras los heridos que requerían atención especializada fueron trasladados hacia Katmandú.

La destrucción de la infraestructura complica las operaciones. Más de 35 puentes y unos 40 kilómetros de carreteras resultaron destruidos o dañados, según informó Lila Pieters Yahia, coordinadora residente de Naciones Unidas en Nepal.

El Gobierno nepalí movilizó además a más de 30 000 integrantes de las fuerzas de seguridad para las operaciones de búsqueda y rescate.

Miles de personas han sido rescatadas en Nepal

Los operativos permitieron rescatar a más de 3 700 personas, incluidas más de 3 200 evacuadas por vía aérea, ante la imposibilidad de acceder por carretera a varias de las comunidades golpeadas.

Helicópteros militares sobrevuelan los distritos de Rasuwa y Nuwakot, mientras rescatistas y maquinaria pesada avanzan entre capas de lodo, rocas y restos de edificios.

La fuerza del agua destruyó viviendas, puentes y carreteras y arrastró cuerpos grandes distancias río abajo. Algunos cadáveres fueron localizados a cientos de kilómetros de las zonas donde ocurrió el desastre.

La Cruz Roja de Nepal, presidida por Bishal Kumar Bhandari, concentró sus operaciones en la asistencia humanitaria después de las primeras labores de rescate. Al menos 1 200 personas fueron desplazadas de tres aldeas.

Cientos de extranjeros siguen desaparecidos

La emergencia adquirió una dimensión internacional debido a la presencia de turistas y peregrinos en la región. Muchos se dirigían hacia el monte Kailash y el lago Manasarovar, destinos religiosos ubicados en el Tíbet.

Estados Unidos informó que alrededor de 90 ciudadanos estadounidenses podrían haber sido afectados por las inundaciones. India reportó 288 ciudadanos desaparecidos, mientras alrededor de 100 ciudadanos chinos permanecen sin localizar en Nepal.

La falta de comunicación en varias localidades dificulta determinar cuántas personas continúan realmente desaparecidas y cuántas fueron evacuadas sin que sus nombres hayan sido retirados todavía de los registros.

Entre esas familias siguen Shreya y Ashna Ahuja. La última información que tienen sitúa a sus padres cerca de la frontera poco antes de la llegada de la corriente. Desde entonces esperan confirmar si lograron cruzar hacia el lado tibetano antes de que el agua alcanzara la zona.

Una nueva inundación amenaza las operaciones de rescate

El peligro no terminó con la primera crecida. Las autoridades mantienen bajo vigilancia lagos formados por el agua y los escombros después del desastre, ante la posibilidad de que las presas naturales cedan.

En el lado chino, uno de estos lagos se formó en la confluencia de los ríos Tsogyal y Purupqiangzangbu. La acumulación contenía alrededor de 2 millones de metros cúbicos de agua y podría recibir hasta 3 millones adicionales.

Una ruptura podría generar nuevas inundaciones aguas abajo y alcanzar zonas donde todavía trabajan los equipos de emergencia.

El desastre comenzó el miércoles 26 de agosto, cuando una enorme masa de hielo y roca se desprendió en el Himalaya. El material descendió hacia el sistema fluvial y generó una corriente de agua, lodo y escombros que arrasó poblaciones e infraestructura en la frontera entre Nepal y China.

Las autoridades mantienen las cifras como provisionales mientras continúan la búsqueda de desaparecidos, los rescates en las instalaciones hidroeléctricas y la vigilancia de los lagos formados después del colapso del glaciar.

Preguntas frecuentes sobre las inundaciones en Nepal y China:

❓ ¿Cuántas personas han muerto y desaparecido por las inundaciones en Nepal? Nepal reporta 579 fallecidos y 1 924 desaparecidos hasta este 28 de agosto de 2026.

La cifra de desaparecidos prácticamente se duplicó frente al balance del día anterior. Entre las personas que continúan sin localizar constan 517 extranjeros. En el Tíbet, China registra además cinco muertos y 558 desaparecidos. ❓ ¿Qué provocó las graves inundaciones en Nepal y el Tíbet? La emergencia comenzó tras el desprendimiento de una enorme masa de hielo y roca en el Himalaya.

El evento ocurrió el 26 de agosto y generó una corriente de agua, lodo y escombros que golpeó comunidades e infraestructura en la frontera entre Nepal y China. Las autoridades también vigilan lagos formados tras el desastre ante el riesgo de nuevas crecidas. ❓ ¿Por qué hay tantos extranjeros desaparecidos? La zona recibía turistas y peregrinos que viajaban hacia el monte Kailash y el lago Manasarovar.

Nepal registra 517 extranjeros desaparecidos y el Tíbet otros 260. Entre las personas buscadas están ciudadanos de Estados Unidos, India y China. Las dificultades de comunicación también impiden determinar cuántos fueron evacuados sin que sus nombres hayan sido retirados de las listas. ❓ ¿Qué pasó con los trabajadores de las hidroeléctricas en Nepal? Al menos 933 trabajadores vinculados con proyectos hidroeléctricos constan entre los desaparecidos.

Uno de los operativos se concentra en Upper Trishuli-1, donde más de 100 personas quedaron atrapadas en un túnel cubierto por una gruesa capa de lodo. Equipos del Ejército y trabajadores especializados intentan acceder mientras maquinaria pesada retira los sedimentos. ❓ ¿Cuántas personas han sido rescatadas tras las inundaciones? Más de 3 700 personas han sido rescatadas en Nepal.

Más de 3 200 fueron evacuadas por vía aérea debido a la destrucción o afectación de carreteras y puentes. Nepal movilizó a más de 30 000 integrantes de las fuerzas de seguridad mientras continúan las búsquedas y la asistencia humanitaria.

Te recomendamos