Jueces absuelven a una mujer que mató a su esposo para defenderse de las constantes agresiones

Redacción Elcomercio.com

El lunes 23 de agosto del 2021 Jessica Vanesa Osores fue absuelta por la Justicia de Tucamán, Argentina, del delito de “homicidio agravado por el vínculo” del que era acusada. La mujer estaba procesada por matar a su esposo, según informó el medio TN-Todo Noticias.

La muerte se registró el 20 de septiembre del 2020, después de que Osores apuñalara a su esposo, Javier Hernán Gómez, con el mismo cuchillo que él usaba para amenazarla.

Osores fue acusada por el delito de “homicidio agravado por el vínculo” y quedó detenida con prisión domiciliaria por tener un hijo menor de edad con síndrome de Down.

La mujer contó a TN- Todo Noticias que fue víctima de violencia de género durante nueve años. Según relató, todo comenzó cuando su pareja llegó en estado de embriaguez y, tras amenazarla y golpearla, la forzó a tener relaciones sexuales mientras su hijo más pequeño lloraba en la cama junto a ellos.

“Nunca fue mi intención terminar con la vida de él, pero en ese momento era él o yo”, dijo Osores. La mujer aseguró que por casi una década trató de rescatar a su marido de sus adicciones porque “tenía la necesidad de salir a drogarse y tomar”.

La mujer, quien es madre de tres hijos y que espera a su cuarto bebé, recordó las palabras de su pareja el día del hecho mortal: “Me dijo que antes de irse me iba a matar y no me iba a dejar libre para que yo pudiera estar con otro hombre (…) me agarró del pelo y se me abalanzó con un cuchillo”.

Como resultado del forcejeo entre ambos, Javier Gómez resultó herido y perdió la vida. “Yo solamente me defendí, pero estoy muy arrepentida. No soy una mala persona. No soy una asesina”, concluyó la mujer víctima de violencia.

Durante la audiencia celebrada el lunes 23 de agosto vía telemática, frente al Tribunal de Justicia y los padres de su pareja, Osores expresó: “Le pido perdón sinceramente porque soy madre y sé el sufrimiento como madre. Yo entiendo el dolor que ellos llevan. Entiendo porque también vivo día a día el dolor y solamente oro y le pido a Dios que perdone sus pecados y esté en un mejor lugar. Pero sí, yo me aguanté miles de golpes, de humillaciones, nadie sabe lo que uno pasa entre cuatro paredes”, indicó la afectada.

Tras el fallo unánime declarado por la actuación en defensa propia de la mujer, Osores expresó su deseo de “empezar de cero”, durante una entrevista que mantuvo con TN-Todo Noticias.