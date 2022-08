Seis muertos en incendio en una fábrica de plásticos en Bangladesh

Al menos seis personas fallecieron este lunes, 15 de agosto de 2022, en el incendio de una fábrica de plásticos en Dacca, la capital de Bangladesh, afirmaron a fuentes del servicio de bomberos.

"Por el momento hemos recuperado seis cuerpos, seguimos buscando más cadáveres ya que el fuego ha sido controlado", dijo a el director adjunto del departamento de bomberos de la capital, Bazlur Rashid.

El incendio comenzó a mediodía y tuvo lugar en un edificio de tres plantas situado en el barrio de Chawkbazar del casco viejo de la capital bangladesí, explicó a Efe el vecino y testigo Mahmudul Hasan.

La fuente precisó que el edificio albergaba un restaurante en el primer piso, además de varias tiendas y una fábrica de juguetes de plástico en el resto de plantas.

Bangladesh: Fire in plastic factory kills six people in Dhaka



Read More: https://t.co/U5tRYU4P2r pic.twitter.com/PWDi0DKpMa