Al menos 6 muertos por fuertes lluvias en campamento rohinyá de Bangladesh

Las intensas lluvias que golpean los campamentos rohinyá de Coxs Bazar, en el sur de Bangladesh, provocaron la muerte de al menos seis refugiados, mientras miles continúan en riesgo por las precarias condiciones de las infraestructuras.

Cinco de la muertes reportadas este martes 27 de julio del 2021 ocurrieron alrededor de las 11:00 hora local (5:00 GMT) cuando un fragmento de una colina se derrumbó cerca del campamento 10, en el área de Balukhali, tras horas de fuertes precipitaciones que hicieron ceder el terreno, indicó el comisionado de Asistencia y Repatriación a Refugiados de Bangladesh, Shah Rezwan Hayat.

“Ha estado lloviendo mucho aquí desde anoche. Cinco rohinyás murieron en deslizamientos de tierra y otros dos resultaron heridos. Nuestra gente continúa con sus labores de rescate”, dijo.

El comisionado adjunto de repatriación y ayuda a los refugiados, Shamsuddoha, confirmó además la muerte de otra persona por ahogamiento en un accidente derivado de las lluvias.

Heavy rainfall in the #coxsbazar #Camps have highly affected the dwellers. @BDRCS1 and #Trained #CPP_Camp_Volunteers are providing support to the site management to secure the camp residents. pic.twitter.com/v10jeGBMfh