Muere el rey Harald V de Noruega a los 89 años y Haakon VIII asume el trono

El rey Harald V de Noruega murió este viernes 28 de agosto a los 89 años en Oslo. Su fallecimiento convirtió de forma automática a su hijo Haakon, primero en la línea de sucesión, en el nuevo jefe de Estado. El país inició una etapa de luto por la muerte del monarca, considerado el más longevo de Europa y una figura de enorme popularidad entre los noruegos.

La Casa Real de Noruega informó que Harald murió a las 06:35, hora local, en el Hospital del Reino de Oslo. El monarca falleció “plácidamente”, según el comunicado. Harald había ingresado en ese centro médico el 17 de agosto por una anemia. Su estado se agravó el pasado fin de semana, cuando la enfermedad derivó en una infección en la sangre. El jueves, la Casa Real informó que su condición era “muy grave”.

Haakon VIII asume el trono y Noruega decreta el luto nacional

Cientos de noruegos acudieron el jueves a la plaza del Palacio Real para expresar su apoyo al rey y dejar flores. Este viernes, el flujo de personas aumentó y se convirtió en miles. Junto a rosas, girasoles y otras flores, los ciudadanos dejaron mensajes en homenaje al monarca. En una de las notas se podía leer: “Querido rey, nuestro Harald. Gracias por todos los momentos bonitos y difíciles”.

Harald V llegó al trono en 1991 y mantuvo una gran popularidad entre la población. Su respaldo superó el 70 %.

La bandera real permaneció a media asta hasta el mediodía. Después, volvió a ondear en lo alto del Palacio, junto a una bandera de luto colocada en el balcón. Esto ocurrió tras la reunión de Haakon con el Gobierno en un Consejo de Estado extraordinario.

Las iglesias de todo el país hicieron sonar sus campanas. Las Fuerzas Armadas también efectuaron 21 disparos de salva, con intervalos de 30 segundos. El Gobierno decretó un periodo de luto nacional que se mantendrá hasta después del funeral.

Haakon, de 53 años, se convirtió automática e inmediatamente en rey tras la muerte de su padre. En la reunión con el gabinete de ministros anunció que reinará con el nombre de Haakon VIII. También adoptó el mismo lema que utilizaron su padre, su abuelo y su bisabuelo: “Todo por Noruega”.

Según informó el Gobierno, el nuevo rey agradeció al pueblo noruego “su apoyo y compasión” hacia la familia real durante este momento difícil. El primer ministro, Jonas Gahr Støre, afirmó que “toda una nación está unida en el duelo y la gratitud”. Además, expresó su confianza y apoyo al nuevo monarca.

Støre también anunció que la esposa de Haakon VIII, con quien lleva casado 25 años, será llamada “reina Mette-Marit”, sin ningún añadido. La hija de ambos, Ingrid Alexandra, de 22 años, se convirtió en princesa heredera.

“Una era ha terminado. Comienza una nueva. El rey ha muerto. ¡Viva el rey!”, concluyó el primer ministro en su mensaje a la nación.

Las casas reales europeas envían condolencias y preparan el funeral

Varios mandatarios y casas reales europeas enviaron sus condolencias a Haakon y a su madre, la reina Sonia. Entre ellas estuvieron las casas reales de Suecia, Dinamarca y España.

Los reyes Felipe y Letizia recordaron la figura de Harald V y expresaron su pésame por su muerte. En su mensaje destacaron que el monarca fue un ejemplo de “responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable al servicio de Noruega y de su pueblo”.

Los reyes daneses Federico X y Mary ordenaron que las banderas ondearan a media asta este viernes en el Palacio de Amalienborg, su residencia oficial en Copenhague. Por su parte, Carlos XVI Gustavo de Suecia destacó la trayectoria “excepcional” de Harald, a quien consideraba su “amigo”. También deseó a su ahijado Haakon “toda la felicidad y la prosperidad en su futura labor” como rey.

Noruega ya inició los preparativos para el funeral y el sepelio de Harald, aunque todavía no se ha anunciado la fecha. Este domingo se celebrarán servicios funerarios en todas las catedrales y en muchas iglesias del país, según la cadena NRK.

El plan contempla trasladar el féretro de Harald en una gran procesión desde el Palacio hasta la catedral de Oslo. Allí se celebrará el funeral de Estado. Soldados de todas las ramas de las Fuerzas Armadas se alinearán a lo largo del recorrido.

La agencia NTB informó que la cripta ubicada bajo la iglesia de la fortaleza de Akershus será el lugar de descanso definitivo del rey Harald V.

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