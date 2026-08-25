Muere Dolly Parton, leyenda de la música country

Con información de EFE

La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y autora de éxitos como Jolene y I Will Always Love You, murió este martes a los 80 años, informó su sobrino Bryan Seaver en Instagram.

“Una vida brillante como un diamante que resplandeció para que el mundo la viera, Dolly siempre será una inspiración no solo por su música atemporal y su prolífica obra como compositora, sino también por su ingenio, calidez y bondad que nos hicieron sentir a todos como en familia”, dijo Seaver en un comunicado oficial en el que habla en nombre de la familia.

Dolly Parton habló de sus problemas de salud

Su fallecimiento se produce tres días después de que asegurase en una entrevista con People que seguía trabajando, pese a estar lidiando con algunos problemas de salud y que le quedaban muchas cosas por hacer.

La artista anunció que padecía problemas de salud en otoño del pasado año, meses después de cancelar una serie de conciertos previstos para diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas.

Los problemas de salud también le impidieron participar en la ceremonia de entrega de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Una trayectoria marcada por el country

Dolly Parton está considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Cuenta con 11 premios Grammy y, además de sus incursiones en el cine, fue filántropa y empresaria.

Nacida el 16 de enero de 1946, su popularidad emergió en la década de 1970, con presencia en varios programas de televisión en Estados Unidos. En esos años lanzó algunos de sus éxitos de country más sonados, como Jolene.

Del country al cine y al pop

En la década de 1980 protagonizó películas como 9 to 5, papel que le valió una nominación al Globo de Oro. Fue durante esa época cuando consolidó su transición de la música country al pop.

Más allá de su legado musical, la exuberante personalidad de Parton, sus pelucas rubias y su icónica silueta la convirtieron en un símbolo de la cultura pop.

Muere Dolly Parton; preguntas frecuentes

❓ ¿Quién fue Dolly Parton y por qué es importante en la música?

Dolly Parton fue una cantante y compositora estadounidense considerada una de las figuras más importantes de la música country.

Nacida el 16 de enero de 1946, alcanzó gran popularidad en la década de 1970 con canciones como Jolene y posteriormente amplió su carrera hacia el pop, el cine, los negocios y la filantropía.

❓ ¿A qué edad murió Dolly Parton?

Dolly Parton murió a los 80 años, según informó su familia. Su fallecimiento fue comunicado este martes por su sobrino Bryan Seaver, quien destacó su trayectoria musical, su calidad como compositora y su personalidad.

❓ ¿De qué murió Dolly Parton?

La información difundida por su familia no especifica, en el reporte proporcionado, la causa de su muerte.

Parton había hablado recientemente de algunos problemas de salud. En 2025 también había anunciado que atravesaba dificultades de salud, situación que la llevó a cancelar algunas presentaciones y a ausentarse de eventos.

❓ ¿Cuáles son las canciones más famosas de Dolly Parton?

Entre sus canciones más reconocidas están Jolene y I Will Always Love You.

Su extensa trayectoria como compositora e intérprete le permitió convertirse en una de las artistas más influyentes del country. Además, recibió 11 premios Grammy y tuvo una destacada carrera cinematográfica.

❓ ¿Cuál es el legado de Dolly Parton más allá de la música?

Dolly Parton dejó un legado que abarca la música, el cine, los negocios, la filantropía y la cultura popular.

Su imagen, caracterizada por sus pelucas rubias y su estilo distintivo, la convirtió en un ícono cultural. También protagonizó películas como 9 to 5 y consolidó una transición del country hacia el pop.

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