Muere la voz de Optimus Prime de ‘Transformers’ y del burro Ígor

El actor de doblaje canadiense Peter Cullen falleció el miércoles 26 de agosto de 2026 a los 85 años en su residencia de Los Ángeles, según confirmó su agente Kevin Motley a la revista The Hollywood Reporter y replicaron medios como Ámbito y El Financiero.
La pérdida del emblemático intérprete de Optimus Prime y del burro Ígor conmociona a la industria del entretenimiento y a sus seguidores globales.
El artista murió pacíficamente en su casa en Los Ángeles, California, rodeado de su familia, de acuerdo con reportes publicados por N+ a partir de las declaraciones recogidas por ABC News y TMZ.
Hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento. Su entorno cercano pidió recordarlo con compasión, integridad y lealtad.
Según datos de Ámbito, Peter Cullen alcanzó fama mundial por dar voz a Optimus Prime, el líder de los Autobots en la franquicia ‘Transformers’ desde 1984.
Su participación abarcó la serie animada original, películas de cine y videojuegos. Además, interpretó a Ígor en las producciones de ‘Winnie the Pooh’.
Si quieres profundizar en los orígenes de esta popular línea de juguetes y su evolución, también puedes revisar el artículo sobre la vida del visionario creador de los robots transformables.
Tal como reseña El Financiero, el actor también prestó su voz a King Kong en 1976.
De igual forma, los registros de Ámbito destacan que creó los sonidos característicos en ‘Predator’ en 1987 y dio vida a personajes en series como Voltron, Chip ‘n Dale y recientemente en ‘Invencible’.
Para conocer más sobre otras partidas dolorosas que han marcado a la saga y a Hollywood, puedes consultar la nota sobre el fallecimiento de una de las mentes creativas clave de este universo.
El proyecto está en fase de guion desde mediados de 2026, sin director ni reparto definidos, por lo que un estreno realista no sería antes de 2028.
Las entradas se pusieron a la venta el 7 de agosto de 2026 en línea y en taquillas de cines participantes, con funciones desde el 17 de septiembre.