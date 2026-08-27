Muere la voz de Optimus Prime de ‘Transformers’ y del burro Ígor

El actor de doblaje canadiense Peter Cullen falleció el miércoles 26 de agosto de 2026 a los 85 años en su residencia de Los Ángeles, según confirmó su agente Kevin Motley a la revista The Hollywood Reporter y replicaron medios como Ámbito y El Financiero.

La pérdida del emblemático intérprete de Optimus Prime y del burro Ígor conmociona a la industria del entretenimiento y a sus seguidores globales.

🕊️ ¿Dónde ocurrió el deceso de Peter Cullen?

El artista murió pacíficamente en su casa en Los Ángeles, California, rodeado de su familia, de acuerdo con reportes publicados por N+ a partir de las declaraciones recogidas por ABC News y TMZ.

Hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento. Su entorno cercano pidió recordarlo con compasión, integridad y lealtad.

🎬 Carrera y personajes icónicos de Peter Cullen

Según datos de Ámbito, Peter Cullen alcanzó fama mundial por dar voz a Optimus Prime, el líder de los Autobots en la franquicia ‘Transformers’ desde 1984.

Su participación abarcó la serie animada original, películas de cine y videojuegos. Además, interpretó a Ígor en las producciones de ‘Winnie the Pooh’.

Peter Cullen con un transformer.

Si quieres profundizar en los orígenes de esta popular línea de juguetes y su evolución, también puedes revisar el artículo sobre la vida del visionario creador de los robots transformables.

Tal como reseña El Financiero, el actor también prestó su voz a King Kong en 1976.

De igual forma, los registros de Ámbito destacan que creó los sonidos característicos en ‘Predator’ en 1987 y dio vida a personajes en series como Voltron, Chip ‘n Dale y recientemente en ‘Invencible’.

Para conocer más sobre otras partidas dolorosas que han marcado a la saga y a Hollywood, puedes consultar la nota sobre el fallecimiento de una de las mentes creativas clave de este universo.

Peter Cullen y los Transformers; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Cuándo se estrenará la próxima película live-action de ‘Transformers’? El proyecto está en fase de guion desde mediados de 2026, sin director ni reparto definidos, por lo que un estreno realista no sería antes de 2028. ❓ ¿Cuándo salen a la venta las entradas para el reestreno de 1986? Las entradas se pusieron a la venta el 7 de agosto de 2026 en línea y en taquillas de cines participantes, con funciones desde el 17 de septiembre.

Te recomendamos: