Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

Un policía colombiano murió este viernes, 27 de noviembre de 2026, en un ataque con explosivos lanzados desde drones contra una estación policial en el municipio de Arenal, en el departamento de Bolívar, al norte del país. El atentado representa el tercer ataque contra esa instalación durante 2026, según informaron las autoridades.

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La víctima fue identificada como el subintendente Óscar Mauricio Díaz. El director de la Policía, general Jesús Alejandro Barrera, confirmó su muerte a través de un mensaje publicado en la red social X, informó EFE.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ordenó desplegar capacidades de inteligencia e investigación para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. También aseguró que el crimen no quedará impune y prometió mantener la ofensiva contra los grupos armados.

Ataques con drones contra la fuerza pública en Bolívar

El atentado ocurre en medio de una escalada de violencia en el sur de Bolívar. El pasado 7 de noviembre de 2026, un ataque con drones cargados de explosivos contra una base militar en Santa Rosa del Sur dejó tres uniformados muertos y otros 47 heridos, recordó EFE.

La estación policial de Arenal también fue blanco de ataques el 29 de marzo y el 11 de julio de este año, según la Defensoría del Pueblo.

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Grupos armados mantienen la violencia en el sur de Bolívar

En esta región operan el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una disidencia de las FARC liderada por alias Calarcá.

La Defensoría advirtió sobre el impacto humanitario de los enfrentamientos. Entre mayo y septiembre de 2026 registró 22 emergencias relacionadas con confinamientos y desplazamientos forzados. Estas situaciones afectaron al menos a 11 135 personas de 4 939 familias en municipios del sur de Bolívar.

El organismo reiteró su preocupación por la seguridad de la población civil en una zona marcada por la disputa entre organizaciones armadas, informó EFE.

Con información de EFE

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