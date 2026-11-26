Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

Dos hombres que aparecen esposados y escoltados por policías tras el operativo de rescate en un supermercado de Cartagena de Indias, Colombia, fueron señalados erróneamente en redes sociales como responsables del secuestro de decenas de personas. Sin embargo, ambos eran víctimas que permanecían retenidas en el establecimiento.

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La desinformación circuló en plataformas como X y Facebook. Las publicaciones aseguraban que los sujetos habían sido capturados por participar en la toma armada del supermercado Éxito de La Castellana, ocurrida el martes 24 de noviembre. No obstante, la Policía Nacional desmintió esas afirmaciones a EFE Verifica.

Dos rehenes fueron confundidos con los secuestradores

Una portavoz de la Policía Metropolitana de Cartagena confirmó que los hombres que aparecen en las imágenes fueron liberados durante la intervención de las autoridades en la madrugada del miércoles 25 de noviembre.

Uno de ellos, identificado como Carlos Tapia, explicó a EFE Verifica que llegó al establecimiento después de salir del gimnasio. Allí fue interceptado y retenido por los sujetos encapuchados que ingresaron vestidos de policías.

Tapia aseguró que las imágenes difundidas corresponden al momento de su liberación. También explicó que los agentes esposaron a varios hombres como parte del protocolo de seguridad para verificar sus identidades.

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¿Por qué los rehenes salieron esposados del supermercado?

El testimonio coincide con el de Daniel Díaz, otro de los liberados. Según explicó al diario El Colombiano, las autoridades sacaron a los hombres en parejas, los requisaron y comprobaron si alguno de los secuestradores intentaba hacerse pasar por rehén.

Una vez finalizadas las verificaciones, ambos quedaron en libertad. EFE Verifica confirmó que ninguno aparece entre los capturados.

¿Quiénes son los presuntos responsables del secuestro?

Los detenidos fueron identificados como Juan Camilo Torres y John Albeiro Mejía. Según el diario El Tiempo, la Fiscalía les imputó el delito de secuestro extorsivo como coautores. Ambos rechazaron los cargos y aseguraron que también fueron víctimas del secuestro.

Por tanto, las imágenes virales no muestran a los responsables del asalto, sino a dos personas liberadas durante el operativo policial, confirmó EFE Verifica.

Con información de EFE

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