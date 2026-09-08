Minería y energía nuclear centran los acuerdos entre Colombia y Estados Unidos

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

La agenda bilateral entre Bogotá y Washington dio un paso significativo hacia el desarrollo productivo y tecnológico este martes 8 de septiembre de 2026. Durante la visita oficial del secretario de Estado Marco Rubio a Barranquilla, ambos gobiernos formalizaron nuevos acuerdos entre Colombia y Estados Unidos enfocados en la extracción de minerales estratégicos, la energía nuclear con fines pacíficos y la coordinación en seguridad fronteriza ante la coyuntura regional.

Alcance de los acuerdos entre Colombia y Estados Unidos

Los instrumentos suscritos por el canciller colombiano Omar Bula y la delegación norteamericana corresponden a dos memorandos de entendimiento no vinculantes orientados a impulsar la innovación, la transición energética y la seguridad nacional.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, explicó que la prioridad es superar la simple extracción de materias primas para convertir el potencial del sector en industria, valor agregado, conocimiento geológico y empleo formal en los territorios, garantizando altos estándares ambientales y sociales.

Alianza en minería estratégica y tierras raras

En el ámbito extractivo y productivo, el convenio bilateral busca fortalecer las cadenas de suministro vinculadas a tecnologías limpias, infraestructura eléctrica y fabricación de baterías.

El marco de trabajo promueve la atracción de inversiones responsables, la adopción de criterios de gobernanza, el procesamiento técnico de minerales críticos y el desarrollo de iniciativas de reciclaje de componentes.

El Gobierno colombiano proyecta posicionarse como un socio estratégico confiable en la diversificación y provisión de insumos esenciales para industrias avanzadas.

Cooperación técnica en energía nuclear civil

El segundo eje acordado abre un canal formal de diálogo técnico y regulatorio sobre las aplicaciones de la tecnología nuclear en el ámbito civil.

Este instrumento prevé la formación de talento científico, el intercambio de experiencias regulatorias y la investigación aplicada para respaldar la matriz de seguridad energética del país.

Las autoridades precisaron que estas acciones conjuntas se regirán bajo los más rigurosos estándares internacionales de salvaguardas, seguridad física y protección tecnológica.

Seguridad fronteriza y ruta hacia Quito

A la par de los convenios energéticos, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó a Rubio que Colombia participará responsablemente en los esfuerzos por la estabilidad en Venezuela, señalando que los más de 2 000 kilómetros de frontera compartida impactan directamente en migración, narcotráfico y seguridad.

De la Espriella ratificó que no mantendrá contactos con el régimen de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y coordinará directamente con Washington.

Tras cerrar los actos en el Batallón Paraíso, Rubio continuará este miércoles su gira en Quito para dialogar con el presidente Daniel Noboa sobre seguridad y comercio, concluyendo el jueves en Lima ante la mandataria Keiko Fujimori.

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