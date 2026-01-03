María Corina Machado llama a la transición democrática en Venezuela tras captura de Nicolás Maduro

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La líder opositora María Corina Machado difundió este 3 de enero de 2026 un comunicado en el que convoca a la movilización ciudadana y reclama una transición democrática en Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante un operativo militar de Estados Unidos contra objetivos en ese país.

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Mensaje de María Corina Machado tras el operativo de EE.UU.

El pronunciamiento de Machado se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara la captura de Maduro en medio de un ataque a gran escala que afectó a Caracas y a varios estados venezolanos.

Trump calificó el operativo como “brillante” y anunció que ampliará la información en una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago, en Florida.

Ataques en Caracas y estados centrales de Venezuela

Según la información compartida en este chat, el Gobierno venezolano reportó ataques en zonas civiles y militares de Caracas y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

El mensaje del mandatario estadounidense se difundió horas después de esos reportes y tras una entrevista telefónica con The New York Times, en la que Trump destacó la planificación y el despliegue de tropas.

Operación militar de EE.UU. y despliegue en el Caribe

La Casa Blanca mantiene desde septiembre un amplio despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico desde Colombia y Venezuela.

En ese marco, Washington acusa al entorno de Maduro de liderar el denominado Cartel de los Soles. La operación, identificada como “Lanza del Sur”, incluyó acciones contra embarcaciones, decomisos de petroleros sancionados y presión económica contra el Ejecutivo en Caracas.

Esta información le puede interesar: ¿Quién es Nicolás Maduro, capturado por Estados Unidos este 3 de enero de 2026?

Captura de Maduro y reacción de la oposición venezolana

En su comunicado, Machado afirma que Maduro enfrenta la justicia internacional por crímenes contra venezolanos y ciudadanos de otras naciones.

La dirigente opositora sostiene que la situación marca el inicio de una nueva etapa política y llama a hacer valer la soberanía popular y nacional.

Edmundo González Urrutia y el llamado a asumir el poder

Machado reafirma que los ciudadanos eligieron a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela.

En el texto, plantea que González Urrutia debe asumir de inmediato su mandato constitucional y recibir el reconocimiento como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

Convocatoria a la organización interna y externa

La líder opositora pide a los venezolanos dentro del país mantenerse listos para ejecutar acciones que se comunicarán por canales oficiales. }

A los ciudadanos en el exterior, solicita activación política ante gobiernos y sociedades del mundo para respaldar el proceso de transición y la construcción de una “nueva Venezuela”.

Reacciones en Estados Unidos y cuestionamientos políticos

El operativo generó críticas internas en Estados Unidos. El senador demócrata Rubén Gallego cuestionó los ataques y afirmó que no existe razón para la acción militar. Además, persisten interrogantes sobre si Trump contó con autorización del Congreso para la operación.

Justicia internacional y futuro de Venezuela

Desde el Departamento de Estado, Christopher Landau afirmó que Maduro enfrentará la justicia por sus crímenes.

Estados Unidos mantenía una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su arresto. Mientras tanto, Trump deberá explicar el futuro inmediato de Venezuela tras la captura del gobernante.

Con información de EFE