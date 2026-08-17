Inusual lluvia en Lima, Perú, causa inundaciones y deja 298 personas afectadas

Una inusual lluvia sorprendió durante la noche del domingo a varios distritos del sur de Lima, Perú, y dejó al menos 298 personas afectadas. El temporal también perjudicó a 62 viviendas, tres escuelas y un mercado. Las autoridades reportaron inundaciones, alcantarillas colapsadas y cortes de energía eléctrica para evitar nuevos incidentes.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) calificó la lluvia como “intensa y persistente”. Lima se encuentra en medio de un desierto y registra pocas precipitaciones, especialmente durante el invierno austral. Sin embargo, esta vez los acumulados de lluvia provocaron daños en viviendas y servicios básicos, principalmente en el sector 1 de Villa El Salvador y en el distrito de Chorrillos.

Villa El Salvador concentra la mayor afectación

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, informó este lunes que 143 familias resultaron damnificadas. Además, la lluvia afectó 62 casas y tres escuelas en Villa El Salvador. En Chorrillos, el temporal perjudicó a un mercado.

Arnillas supervisó las acciones de emergencia hasta la madrugada del lunes. Durante una presentación ante la prensa, junto con la presidenta peruana, Keiko Fujimori, explicó que las autoridades necesitan desinfectar toda la zona afectada. También señaló la urgencia de cambiar la matriz de agua en el sector perjudicado.

Fujimori destacó la presencia inmediata del ministro en la zona de emergencia. La mandataria también indicó que los municipios de Lima y Villa El Salvador, junto con la empresa estatal de agua potable Sedapal, ejecutaron trabajos para atender la situación.

Según Fujimori, las autoridades avanzaron de manera considerable en la evacuación del agua. Sin embargo, las labores todavía no terminaban. Poco después, la presidenta recorrió el área afectada.

Durante su visita, Fujimori alertó a los habitantes del sur de Lima sobre nuevas precipitaciones. Señaló que las lloviznas se intensificarían durante este lunes y martes. Por eso, pidió a la población mantenerse alerta y tomar medidas de precaución.

Autoridades movilizan equipos ante nuevas lluvias

El director del Indeci en Lima, coronel Alfredo Aguirre, informó que las autoridades ya entregaron alimentos a las personas afectadas. También enviaron cisternas, motobombas, tractores y otros equipos para retirar el agua acumulada en viviendas y avenidas.

Aguirre explicó además que las autoridades suspendieron el servicio eléctrico como medida preventiva. El objetivo fue evitar mayores incidentes en las zonas afectadas por las inundaciones.

El funcionario también pidió asistencia sanitaria. Según explicó, los habitantes afectados reportaron la aparición de enfermedades respiratorias e infectocontagiosas.

La emergencia ocurre mientras Perú modifica sus previsiones sobre el fenómeno de El Niño Costero. El pasado viernes, las autoridades elevaron de “fuerte” a “fuerte y extraordinario” el pronóstico sobre la intensidad del fenómeno.

El Niño Costero se caracteriza por un inusual aumento de la temperatura del mar frente a las costas de Perú y Ecuador. Este fenómeno puede provocar lluvias torrenciales en la zona costera.

El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) advirtió que El Niño Costero continuará con una magnitud probablemente entre fuerte y extraordinaria hasta el verano, en diciembre, principalmente en el centro y norte de Perú.

El organismo también señaló que el fenómeno de El Niño, asociado con un aumento de la temperatura del mar en el centro ecuatorial del océano Pacífico, podría extenderse hasta marzo de 2027. Las ondas de este fenómeno llegan hasta la costa de Sudamérica y pueden intensificar El Niño Costero.

De acuerdo con las previsiones del Enfen, El Niño tendrá una magnitud fuerte entre agosto y septiembre. Luego alcanzará una intensidad de fuerte a muy fuerte entre octubre y febrero de 2027.

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