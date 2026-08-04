El nuevo gobierno de Perú

Keiko Fujimori ha comenzado a gobernar con mayoría en Senado y minoría en diputados, lo que le obliga a conciliar para tener gobernabilidad durante los 5 años de su período presidencial.

En materia internacional deberá congelar la dependencia de las inversiones que China ha hecho en el territorio peruano, para evitar chocar con la posición de EE.UU. en la disputa del poder mundial.

Perú sufre desde base veinte años los azotes de la inseguridad enfocada en extorsiones, que es difícil que los militares puedan eliminar, así como también tiene el problema del hacinamiento de las cárceles que multiplican la delincuencia. Este problema no puede resolver a bala como hizo su padre, sino buscar la manera de persuadir a base de atención social a los delincuentes.

Las relaciones con el Ecuador deberán ser buenas porque no tienen problemas como en el pasado. Cuando adolescente Keiko visitó Galápagos con su familia, invitada por el Presidente Borja, que deseaba plantear a su padre el arbitraje del Papa para solucionar el conflicto territorial.

Perú cuenta con buenos resultados de la macroeconomía, no tiene déficit fiscal y el sol peruano no se ha devaluado. Entonces los inversionistas aprovecharon el entorno macroeconómico predecible y la excesiva informalidad de los trabajadores del interior, para generar exportaciones que han crecido a 90 mil millones de dólares en 2025, porque venden a buenos precios los minerales tradicionales como cobre, plomo, zinc, plata, oro. Y son exportadores a nivel mundial de arándanos, aguacate, mango, café, espárragos, quinua, etanol, uva y productos pesqueros. Por esto ahora el Perú está calificado como un país de renta media, que crece al 4.5% anual, lo que es atractivo para nuevas exportaciones ecuatorianas.

Sobre estas bases Keiko puede gobernar con visión social y no sólo económica, para que haya menos conflictividad política y pueda terminar su período presidencial.