Helicóptero se estrella en Los Ángeles y deja tres muertos: esto se sabe del accidente

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Tres personas murieron y otra resultó herida luego de que un helicóptero se estrellara este martes en Chatsworth, un barrio ubicado en las afueras de Los Ángeles, Estados Unidos. El accidente también provocó un incendio que generó una alta columna de humo en la zona.

El helicóptero impactó contra grandes contenedores de carga y cuatro vehículos. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD, por sus siglas en inglés) atendió la emergencia y confirmó que los bomberos lograron extinguir el fuego. Tres personas murieron en el lugar, mientras los equipos de emergencia trasladaron a otra persona a un hospital local.

El accidente provocó un incendio en Chatsworth

El accidente ocurrió en el barrio de Chatsworth y dejó daños en varios elementos ubicados en el sitio. El helicóptero golpeó grandes contenedores de carga y cuatro carros antes de que se produjera el incendio.

Las llamas generaron una columna de humo que pudo observarse en la zona. Los bomberos acudieron al lugar para controlar la emergencia y posteriormente informaron que habían extinguido el incendio.

El comunicado del LAFD también confirmó el saldo mortal del accidente. Los equipos de emergencia declararon a tres personas fallecidas en el lugar. Otra persona sobrevivió al impacto, aunque sufrió heridas y necesitó atención médica. Los servicios de emergencia trasladaron a esta persona a un hospital local.

El Departamento de Bomberos no entregó información adicional sobre la condición de la persona herida. Tampoco se conocieron más detalles oficiales sobre las circunstancias exactas del accidente.

Investigan las causas del siniestro

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente qué actividades realizaba el helicóptero antes del accidente ni cuál fue la causa del siniestro. Sin embargo, medios locales reportaron que la aeronave pertenecía a una empresa o actividad relacionada con la prensa.

El Departamento de Bomberos señaló que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) y la Administración Federal de Aviación investigarán lo ocurrido.

Estas dos entidades analizarán las circunstancias del accidente para determinar qué ocurrió con el helicóptero antes de que se estrellara en Chatsworth. Por ahora, las autoridades no han difundido una causa oficial del siniestro.

El accidente dejó tres personas fallecidas, una herida y un incendio que los bomberos consiguieron controlar. La investigación de la NTSB y de la Administración Federal de Aviación permitirá establecer las circunstancias del hecho.

🔴 Video del momento exacto en el que helicóptero de NBC Los Ángeles se estrelló durante una transmisión en directo en EE. UU.: grababan accidente de bus.



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