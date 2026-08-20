¿Quiénes eran las siete víctimas del accidente de helicóptero en Kenia?

La caída de un helicóptero turístico en el norte de Kenia dejó siete personas fallecidas, entre ellas el director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ecuador, Michele Sensi-Contugi Ycaza, y su esposa, Stephany Hollihan Vásconez. El accidente ocurrió el miércoles 19 de agosto de 2026 cerca del monte Ololokwe, en el condado de Samburu. No hubo sobrevivientes.

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia informó que el siniestro se registró a las 09:13, hora local, es decir, a la 01:13 en Ecuador. A bordo viajaban seis pasajeros y el piloto.

El helicóptero era un Eurocopter EC130 B4, operado por Lady Lori Helicopters. La aeronave realizaba un vuelo chárter vinculado a una zona turística de Samburu cuando se accidentó cerca del monte Ololokwe.

Michele Sensi-Contugi dirigía el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador

Michele Sensi-Contugi llegó a la estructura de inteligencia del Estado durante el Gobierno de Daniel Noboa. Un informe oficial de la institución registra que fue designado mediante decreto presidencial en 2024 para dirigir el entonces Centro de Inteligencia Estratégica (CIES). Posteriormente permaneció al frente de la entidad, actualmente denominada Centro Nacional de Inteligencia.

Su paso por el Ejecutivo incluyó también el Ministerio de Gobierno. El Decreto Ejecutivo 233, publicado en abril de 2024, registra a Sensi-Contugi como ministro de Gobierno y le encargó simultáneamente la dirección del CIES. En agosto de ese mismo año dejó el Ministerio y fue nuevamente designado como titular del organismo de inteligencia.

Sensi-Contugi se encontraba en Kenia como turista cuando ocurrió el accidente.

Stephany Hollihan estaba vinculada a la moda ecuatoriana

Entre las víctimas también se encontraba Stephany Hollihan, diseñadora ecuatoriana-estadounidense y esposa de Sensi-Contugi.

Hollihan estaba vinculada a Sensi Studio, una marca ecuatoriana dedicada a productos de moda y artesanía. Su trabajo estuvo relacionado con piezas elaboradas con técnicas y materiales tradicionales del país, entre ellos la paja toquilla.

Las autoridades estadounidenses confirmaron que entre las siete víctimas había cinco ciudadanos de Estados Unidos. Hollihan tenía nacionalidad estadounidense y ecuatoriana.

Estas son las otras víctimas del accidente

Además de Sensi-Contugi y Hollihan, murieron José Alberto Suárez, Roger Duarte, Adam Hlavaty y Henry Parra, así como el piloto Josh Outram.

Suárez era presidente y gerente general de estaciones de Telemundo en Florida y desarrolló una carrera de varios años dentro de NBCUniversal.

Duarte era un empresario gastronómico de Miami y fundador de George Stone Crab. Hlavaty trabajaba como ejecutivo en el sector inmobiliario, mientras que Parra había servido en la Marina de Estados Unidos y posteriormente estuvo relacionado con el sector aeronáutico.

Outram era el piloto encargado del helicóptero y fundador de Africa Heli Adventures.

El vuelo estaba relacionado con una actividad turística

El helicóptero transportaba a huéspedes vinculados con la compañía turística &Beyond, que ofrece experiencias de safari en Kenia.

La aeronave realizaba un vuelo chárter entre sectores del norte del país, una región donde se encuentran reservas naturales y destinos turísticos. AP informó que el trayecto se desarrollaba entre Loisaba Conservancy y el área de Ewaso Nyiro.

Después del impacto se produjo un incendio en el lugar. Las condiciones del terreno complicaron las labores de acceso y recuperación, según información reportada por la Cruz Roja de Kenia.

La causa del accidente todavía no se conoce

Hasta este jueves 20 de agosto, no existe una causa oficial establecida para el accidente.

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia inició las investigaciones para determinar las circunstancias en las que cayó la aeronave. Por ahora, las autoridades no han atribuido el siniestro a una falla técnica, condiciones meteorológicas ni a una maniobra específica.

La empresa operadora del helicóptero también informó que coopera con las investigaciones.

En Ecuador, el Gobierno expresó sus condolencias por la muerte de Sensi-Contugi y Hollihan. La noticia también provocó pronunciamientos de autoridades y dirigentes políticos debido a la función que desempeñaba Sensi-Contugi dentro del sistema de inteligencia del país.

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