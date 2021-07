Estudiantes falsean prueba de covid-19 con zumo de naranja para no ir a clases

Con el objetivo de librarse de ir a clase durante 10 días, jóvenes británicos están falseando test de antígenos de covid-19 con sustancias como zumo de naranja, tras popularizarse unos vídeos virales en redes sociales que aconsejan cómo hacerlo.

Varios medios británicos se han hecho eco de esta tendencia, entre ellos el diario The Guardian, que aseguró este viernes 2 de julio de 2021 haber verificado el experimento con la ayuda de científicos, que podría estar en el ácido de los zumos de frutas y de productos como el ketchup o la Coca Cola, entre otros.

Ante estos vídeos que han superado las más de 6,5 millones de visualizaciones en TikTok, según el diario ‘iNews’, y que también se han hecho populares en otras redes sociales, como Facebook, la plataforma de verificación británica Full Fact confirmó esas propiedades de ciertas sustancias.

“Sabemos que los alimentos con alto contenido de ácido pueden romper las pruebas de antígenos y hacer que parezca positivo”, confirmó Full Fact.

The TikTok videos suggest using things like:



🍋Lemon juice

🍏Apple sauce

🥤Coca Cola

🍟Vinegar

🧼Hand sanitiser

🥝Kiwi fruit



…to apply to tests so it shows a positive Covid-19 result and pupils will have to stay away from school. https://t.co/cvh1bvWq4I pic.twitter.com/TdJKQAAVII