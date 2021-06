En Sao Paulo, estado más poblado de Brasil, circulan 19 variantes de covid-19

El Instituto Butantan, una de las instituciones de investigación médica más prestigiosas de Brasil, identificó la circulación de 19 variantes del coronavirus en el estado de Sao Paulo, el más poblado y azotado por la pandemia en el país.

Según la primera edición del boletín epidemiológico de la red de alerta de las variantes del SARS-CoV-2, lanzado este miércoles 16 de junio de 2021, la cepa de mayor presencia en el estado, que tiene unos 42 millones de habitantes, es la P.1, originaria de Manaos y también conocida como variante Gamma, con una prevalencia del 89,9 %.

Para el resultado, los investigadores realizaron la secuenciación genómica de parte de las pruebas realizadas por laboratorios públicos y privados de todo el estado y que fueron compiladas entre enero y el pasado 29 de mayo.

“Hasta el momento, ya fueron identificadas 19 variantes circulantes en el estado de Sao Paulo” tras “secuenciar 4 812 (0,58 %) genomas completos de 834 114 (39,2 %) casos positivos”, informó el Instituto, vinculado a la Gobernación paulista.

Por detrás de la P.1, la otra cepa clasificada por las autoridades sanitarias como “de preocupación” con mayor prevalencia en el estado es la Alfa o B.1.1.7, identificada por primera vez en el Reino Unido y cuya incidencia fue del 4,2 %.

El boletín, que será divulgado semanalmente, no ha detectado, por ahora, la presencia en el estado de la variante india Delta, que es la que causa mayor preocupación a nivel mundial, aunque la cepa ya ha sido identificada en el país suramericano.

Con la iniciativa, el Butantan espera acompañar “las frecuencias absolutas y relativas de los linajes del SARS-CoV-2“, monitorizar “la evolución temporal de la incidencia de las diferentes cepas” y recabar informaciones sobre “pruebas y diagnósticos positivos” referentes a cada zona del estado.

