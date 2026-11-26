Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

Los cuatro principales partidos políticos de España ultiman sus estrategias para el último debate electoral de la campaña, previsto para este jueves 26 de noviembre de 2026. El encuentro reunirá a los candidatos Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, quienes buscarán convencer a los votantes antes de las elecciones del domingo.

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El debate, organizado por la Academia de la Televisión, será una oportunidad para confrontar propuestas y defender sus respectivos proyectos políticos. Según EFE, PSOE y Frente Amplio buscarán reivindicar la gestión del Gobierno, mientras que PP y Vox intentarán presentarse como alternativas al Ejecutivo.

Pedro Sánchez defenderá los avances de su Gobierno

El candidato socialista y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá al encuentro con la intención de destacar los resultados de sus cuatro años de gestión.

El PSOE adelantó que Sánchez reivindicará los avances en empleo, salarios, pensiones y derechos. También expondrá sus propuestas sobre vivienda y crecimiento económico.

Desde el Gobierno, varios ministros expresaron confianza en su participación. El titular de Hacienda, Arcadi España, aseguró que esperan ver al mejor Sánchez durante el encuentro.

Feijóo y Abascal buscarán consolidar sus alternativas

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, centrará su intervención en presentar a su formación como una alternativa al Gobierno socialista. El PP considera que España atraviesa un fin de ciclo político.

Por su parte, Santiago Abascal afronta el encuentro con optimismo. El dirigente de Vox buscará exponer directamente sus propuestas y confrontar al Ejecutivo. Será su primer debate televisado con Feijóo y Colau.

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Ada Colau apuesta por impulsar al Frente Amplio

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, prepara el encuentro para cuestionar las propuestas del PP y defender la continuidad de un Gobierno de izquierdas.

Según EFE, la coalición considera que el debate puede marcar un punto de inflexión para recuperar apoyo electoral. La campaña concluirá con este enfrentamiento televisado, antes de que los españoles acudan a las urnas el domingo 29 de noviembre de 2026.

Con información de EFE

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